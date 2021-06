„The Real Life Guys“: Youtube-Star Philipp Mickenbecker ist gestorben

Lymphdrüsenkrebs

+ © Youtube/The Real Life Guys (Screenshot) Youtuber Philipp Mickenbecker verstirbt mit nur 23 Jahren an seiner Krebserkrankung. © Youtube/The Real Life Guys (Screenshot)

Er kämpfte schon seit Jahren gegen den Krebs: Jetzt ist Youtuber Philipp Mickenbecker an den Folgen der schweren Erkrankung gestorben.

Darmstadt-Dieburg – Youtuber Philipp Mickenbecker ist gestorben. Der 23-Jährige, der seine Geschichte auf dem Kanal „The Real Life Guys“ teilte, verstarb am Mittwoch (09.06.2021) an den Folgen einer schweren Krebserkrankung, wie seine Freunde über den Instagram-Account der „Real Life Guys“ mitteilten.

Schon Ende 2020 erzählte er auf seinem Youtube-Kanal von seiner wiederaufgetretenen Krebserkrankung. Trotz der Diagnose, Mickenbecker habe nur noch wenige Monate zu leben, zeigte sich der Youtuber aus Bickenbach bei Darmstadt lebensfroh. Diese Freude habe bis kurz vor seinem Tod angehalten, erklärten seine Freunde in einer Videobotschaft. Bis zuletzt habe er keine Angst vor dem Tod gezeigt.

Youtuber Philipp Mickenbecker stirbt an den Folgen seiner Krebserkrankung

Philipp Mickenbecker litt an einer schweren Form von Lymphdrüsenkrebs. Nach der Diagnose im Oktober 2020 gaben ihm Ärzte noch zwei Wochen bis zwei Monate zu leben. Der Youtuber von den „Real Life Guys“ fand großen Halt im Glauben, den er bis zu seinem Tod nicht verlor.

Vor seinem Tod habe er sich gewünscht, dass offen über seine letzten Stunden gesprochen werde, berichten die befreundeten Youtuber. Auch er selbst sagte in einem Video*: „Es ist mir wichtig, euch das rüberzubringen und auch nicht immer so zu tun als wäre alles perfekt oder nur die guten Seiten zu zeigen“. In den vergangenen Wochen hätten die Schmerzen immer mehr zugenommen, es sei zu starken Blutungen gekommen. Eine Wunde am Oberkörper „zerfraß“ langsam seinen Körper. Verursacht wurde diese Wunde durch einen Tumor im Brust und Schulterbereich*.

Youtube-Star Philipp Mickenbecker von den „Real Life Guys“ ist gestorben

Vor seinem Tod war er im „Frieden mit sich“, so seine Freunde auf Youtube. Nach einer besonders starken Blutung wurde Philipp Mickenbecker ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenige Stunden später im Kreis seiner Freunde und Familie. Er habe keine Schmerzen gehabt.

Ein Dokumentarfilm soll die Geschichte von Philipp Mickenbecker und „The Real Life Guys“ dokumentieren. Auf seinen Wunsch hin waren im letzten halben Jahr zwei Filmemacher bei Philipp. Finanziert werden soll die Dokumentation über eine Crowdfundingaktion, die unter crowdfunding.siloam.ch durch Spenden unterstützt werden kann. *op-online.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.