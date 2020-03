Coronavirus im Team: The Masked Singer von ProSieben abgesagt

Covid-19-Fälle bei ProSieben-Show

Bei The Masked Singer auf ProSieben gab es wegen des Coronavirus zunächst große Einschränkungen. Doch nun wurde die Live-Show vorerst komplett gestrichen.

Bei The Masked Singer auf ProSieben gibt es kurzfristige Änderungen.

Im Team von The Masked Singer sind zwei Personen am Coronavirus erkrankt.

Das Finale der beliebten Live-Show kann nicht wie geplant am 14. April im TV laufen.

Köln - Nachdem sich die ersten Shows der neuen Staffel von The Masked Singer bereits die Fans begeistert hatten, folgt nun die Ernüchterung. Denn der TV-Sender ProSieben musste die Show nun kurzfristig aus dem Programm nehmen, wie RUHR24.de* berichtet.

The Masked Singer (ProSieben): Coronavirus bei Team-Mitgliedern sorgt für Ausfall von Live-Shows

Grund für die Absage soll dieses Mal keine Vorsichtsmaßnahme, sondern tatsächlich Infizierte sein. Denn zwei Personen aus dem Team von The Masked Singer in Köln sollen am Coronavirus erkrankt sein, was sich immer weiter in NRW ausbreitet. Das teilt ProSieben in einer Pressemitteilung mit.

Doch komplett verzichten müssen die Fans auf die Live-Shows nicht. Denn am Dienstag (14. April) soll es nach aktuellem Stand weitergehen mit dem Raten, welche Promis sich hinter den Kostümen bei The Masked Singer verstecken.

Coronavirus bei The Masked Singer in Köln - Maßnahmen bei ProSieben bereits eingeleitet

Am 14. April sollte eigentlich das große Finale der beliebten Show live auf ProSieben laufen. Stattdessen zeigt der TV-Sender nun an dem Tag die vierte Folge der zweiten Staffel und setzt die Sendung dann im gewohnten wöchentlichen Rhythmus fort.

Um weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus (Live-Ticker zu NRW) zu verhindern, sollen im Team von The Masked Singer "umgehend alle Maßnahmen eingeleitet" worden sein, heißt es in der Pressemitteilung von ProSieben weiter.

The Masked Singer (ProSieben) und Let's Dance: Kelly Family steigt vorzeitig aus

Diese Maßnahmen sollen "den gesetzlichen Vorschriften und den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden im Umgang mit dem Virus folgen", wie der Sender schreibt.

+ Bei "The Masked Singer" auf ProSieben ist Angelo Kelly als Kakerlake bereits freiwillig aus den Live-Shows ausgestiegen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Zum Schutz vor der Erkrankung hatte Angelo Kelly (38) die Show in der vergangenen Folge bereits verlassen. Sein Bruder John (53) von der Kelly Family war zudem bei der RTL-Tanzshow Let's Dance als Kandidat* ausgestiegen.

ProSieben: "Keine andere Wahl" - Dramatische Situation wegen Coronavirus bei The Masked Singer

Wie ernst der TV-Sender die aktuelle Situation mit der neuartigen Krankheit Covid-19 nimmt, macht ProSieben-Chef Daniel Rosemann deutlich. "Wir hatten keine andere Wahl, als The Masked Singer pausieren zu lassen."

"Sicherheit und Wohl der Crew und der Künstler unter den Masken haben oberste Priorität", fügt der Chef von ProSieben hinzu. Schon in den vergangenen Wochen wurde bereits viel gerätselt, wer sich in den Kostümen von The Masked Singer (ProSieben) versteckt, wobei sich eine Prominente bereits verraten haben soll.

Sicherheit für die Crew und die Künstler unter den Masken geht vor: Wegen zwei #Corona-Erkrankungen im Team pausiert #TheMaskedSinger für zwei Wochen bis zum 14. April. Wir sind sehr, sehr traurig. — ProSieben (@ProSieben) March 29, 2020

Finale von The Masked Singer auf ProSieben wegen Coronavirus verschoben

Dennoch versteht der Verantwortliche die nun enttäuschten Fans und drückt ihnen sein Mitgefühl aus. "Für unsere Zuschauer tut es mir leid. Aus dem überragenden Social Media-Feedback konnten wir Dienstag für Dienstag ablesen, wie viel Freude gerade The Masked Singer den Menschen in dieser Zeit der Isolation macht", erklärt Daniel Rosemann von ProSieben.

Bereits vor der Absage der neuen Folgen gab es bei The Masked Singer auf ProSieben erhebliche Einschränkungen*. So mussten zwei der drei bisherigen Live-Shows ohne Publikum gesendet werden und die Jury um Rea Garvey (46) und Ruth Moschner (43) musste wie alle anderen Menschen aktuell auch den Mindestabstand zueinander einhalten.

Nun müssen die Fans der Show also zwei Wochen auf die nächste Demaskierung eines Promis bei The Masked Singer warten. Nach aktuellem Stand läuft das Finale der Live-Show dann am 28. April. malm

