Strategie enthüllt: Queen Elizabeth II. hatte einen Plan für Andrews royale Rückkehr

Plan B

Der Vergleich verschafft Prinz Andrew offenbar die Atempause, die er zur Mobilisierung brauchte. Er beharrt weiter auf seiner Unschuld und will Titel und Ehren zurückerlangen. Queen Elizabeths II. Strategie von Andrews Rehabilitierung wurde jetzt enthüllt und sah völlig anders aus.

London – Noch immer hofft Prinz Andrew (62), mit ganzer Kraft und einer Handvoll Anwälte eines Tages wieder ein angesehener Mann an der Seite König Charles’ III. (74) zu sein und seine militärischen Ehrungen, Schirmherrschaften und Titel zurückzuerlangen. Er hat seine Schuld an dem Missbrauchsskandal mit der damals minderjährigen Virgina Giuffre (39) nie eingestanden. Er beteuerte seine Unschuld auch nach dem Vergleich, der ihn zur Zahlung einer hohen Summe zur Abwendung der Klage durch Giuffre verdonnerte. Kein Schuldeingeständnis, wie seine Anwälte betonten.

Mit Queen Elizabeth verschwand über Prinz Andrew auch die schützende Hand

Möglich, dass er deshalb auf den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (66, † 2019) hereinfiel, weil er sich als zweite Geige nach dem Thronerben Charles fühlte und in großen Teilen von seiner Mutter, der verstorbenen Queen Elizabeth II. (96, † 2022) abhängig war. Er gab Andrew das Gefühl, wichtig zu sein, dank „der Deals, der Mädchen, des Flugzeugs, der glitzernden New Yorker Welt, in der er sein trügerisches Ansehen genoss“, wie Tina Brown es in den „The Palace Papers“ enthüllt. Doch auch Epstein hätte den Herzog von York insgeheim verachtet, er sei seine Marionette gewesen und nannte ihn hinter seinem Rücken „einen Idioten“.

+ Queen Elizabeth II. hatte offenbar eine Strategie entwickelt, wie Prinz Andrew sich wieder als angesehener Royal hätte etablieren können (Fotomontage). © Alastair Grant/dpa & John Rainford/Imago

Der in Ungnade gefallene Duke of York musste 2019 von seinen königlichen Pflichten zurücktreten, nachdem er in einem katastrophalen Newsnight-Interview über seine Verbindung mit dem verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein gesprochen hatte. Letztes Jahr wurde er von seiner Mutter, der Königin, im Zuge des Missbrauchsskandals seiner militärischen Zugehörigkeiten und Schirmherrschaften enthoben.

Der Fall John Profumos diente der Queen offenbar als Beispiel Es wird berichtet, dass die Inspiration zur Idee der Queen im ähnlich gelagerten Fall des in Ungnade gefallenen Ministers John Profumo (91 † 2006) gelegen hätte. Dieser hatte sich der Wohltätigkeitsarbeit gewidmet, nachdem er nach einer Affäre mit Christine Keeler (75, †2017) in den Profumo-Skandal verwickelt worden war. Nach dem Rückzug aus der Politik arbeitete Profumo für die gemeinnützige Toynbee Hall. Für seine Verdienste bei der Unterstützung ärmerer Bevölkerungsgruppen im Londoner East End wurde er 1975 zum Commander of the British Empire ernannt. Profumos Frau Valerie Hobson hatte ihren Mann bis zu ihrem Tode 1998 nicht verlassen und arbeitete gemeinsam mit ihm an den gemeinnützigen Projekten.

Wohltätigkeitsarbeit wäre möglicherweise ein Weg zurück zu einem verbesserten Image gewesen

Freunde von Andrew haben nun laut Mirror behauptet, dass seine Mutter, die verstorbene Monarchin, glaubte, dass Andrew sein Image rehabilitieren könnte, wenn er sich der Wohltätigkeitsarbeit widmen würde. Eine Quelle sagte dem Independent: „Andrews Mutter schlug ihm vor, sich einer wohltätigen Sache zu widmen.“ Der Insider weiter: „Andere Mitglieder der Familie stimmten dem zu und sahen darin den einzigen Weg zur Rehabilitation.“

Es wird einfach nicht still um den Bruder des Königs. Prinz Andrew hat das Potenzial, nicht nur die Krönung im Mai zu überschatten, sondern als Windsor die ganze Monarchie in Gefahr zu bringen. In den jüngsten Berichten wurde vermeldet, Andrew habe ein juristisches Team konsultiert, in der Hoffnung, einen Rückzug oder eine Entschuldigung zu erzwingen, was zu einer Rückkehr in die königlichen Dienste führen könnte. Vielleicht sollte er sich besser den Vorschlag seiner Mutter durch den Kopf gehen lassen. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, independent.co.uk, „The Palace Papers“, Tina Brown

