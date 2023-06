Stephanie Stumph mit Wehen auf Rockkonzert: Kurz danach kommt ihr Baby

Stephanie Stumph ist stolze Mama eines Sohnes. Jetzt erinnerte sich die Schauspielerin an den Tag der Geburt zurück. Nur kurz zuvor gab es noch Live-Musik.

Dresden – Aus ihrem Privatleben gibt Stefanie Stumph (38) nicht viel preis. Dass sie vor einem Jahr Mama geworden ist, verkündete die „Der Alte“-Darstellerin aber doch. Die Identität ihres Partners hingegen behält die Schauspielerin für sich. Lediglich, dass er Arzt ist und sie ihn in der Notaufnahme kennengelernt hat, verriet Stephanie Stumph. Nun gab sie auch noch Einblicke in den Tag der Entbindung ihres Sohnes.

Auf Instagram teilt die 38-Jährige recht selten Einblicke in ihr Privatleben. Als ihr Kind vor einem Jahr zu Welt gekommen ist, hatte sie sich noch bedeckt gehalten und erst nach einigen Tagen ein Foto gepostet, um die Ankunft ihres Familienzuwachses zu verkünden. Genauere Details liefert sie nun aber ein Jahr nach der Entbindung.

In ihrer Instagram-Story postete Stephanie Stumph ein Foto von sich vor einem Jahr. Darauf lacht sie hochschwanger mit ihrem Partner, dessen Gesicht sie aber zensierte, in die Kamera. „Mit Wehen noch schnell aufs Beatsteaks-Konzert“, schrieb der TV-Star dazu. Tatsächlich scheint der Kleine nur wenig später das Licht der Welt erblickt zu haben. „Und dann...“, notierte die Tochter von „Stubbe“-Star Wolfgang Stumph (77) zu einem Bild, auf dem ihr frischgeborener Sohn im Krankenhaus zu sehen ist.

Stephanie drehte schon als Kind mit ihrem Papa Wolfgang Stumph

Ihren Durchbruch verdankt Stephanie Stumph ihrem berühmten Papa. In „Stubbe – Von Fall zu Fall“ stand sie zusammen mit Wolfgang Stumph von 1995 bis 2014 vor der Kamera und spielte auch in der ZDF-Krimireihe seine Tochter Christiane Stubbe. Auch in späteren Serienspecials kehrte sie zu dieser Rolle zurück. Dass sie diesen Berufsweg einschlagen wird, stand somit früh fest. Nach dem Abitur im Jahr 2003 am Gymnasium Dresden-Plauen entschied sich Stephanie Stumph daher Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig zu studieren. Im Rahmen des Studiums absolvierte sie ihre weitere Ausbildung zur Diplom-Schauspielerin.