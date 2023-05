Stefan Mross verrät im Radio, was backstage bei „Immer wieder sonntags“ passiert

Live mit den Gästen

Seit dem 7. Mai empfängt Stefan Mross bei „Immer wieder sonntags“ wieder zahlreiche Gäste im ARD. Im Radio gewährt der Schlagerstar einen Blick hinter die Kulissen.

Rust – Schon im Jahr 2005 übernahm Stefan Mross (47) die Moderation der beliebten ARD-Show „Immer wieder sonntags“. Seit dem 7. Mai ist die neue Saison endlich wieder eröffnet. Auf zwölf Live-Sendungen und eine Best-of-Sendung dürfen sich die Zuschauer freuen. Abseits der TV-Ausstrahlung können die Schlagerfans aber sogar noch mehr erfahren.

Stefan Mross ist am Vortag live mit seinen „Immer wieder Sonntags“-Gästen im Radio im Gespräch

Nun müssen sich die Liebhaber der Schlagersendung nicht mehr bis Sonntag gedulden. Bereits am Vortag plaudert Stefan Mross, der erst vor einigen Wochen mit Handgreiflichkeiten im Hotel für Schlagzeilen gesorgt hat, aus dem Nähkästchen und lädt seine Gäste beim Radiosender Schlagerparadies vorab zum Gespräch.

Wie Stefan Mross selbst via Facebook verkündete, meldet er sich von nun an jeden Samstag live aus dem Schlagerparadies-Sendestudio im Europapark Rust. Dabei wird er sich nicht nur mit Gästen unterhalten, die er am Folgetag bei „Immer wieder sonntags“ empfängt, sondern auch verraten, was Backstage passiert. Immer samstags von 9 bis 11 Uhr wird Stefan Mross Einblicke geben.

Stefan Mross‘ Ex Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“

Ob Stefan Mross in der Radioshow auch seine Verflossene Anna-Carina Woitschack (30) empfangen wird, bleibt noch abzuwarten. Fest steht allerdings, dass die Sängerin bei „Immer wieder sonntags“ auftreten wird. Trotz der Trennung kündigte sie auf Instagram an, am 23. Juli um 10:03 Uhr Teil der Show zu sein.

Eigentlich hatte das Ex-Paar betont, in Frieden auseinander gegangen zu sein. Bei einem gemeinsamen Auftritt, kurz bevor die Trennung öffentlich bekannt wurde, sorgten Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei Florian Silbereisens „Schlagerjubiläum“ jedoch für befremdliche Szenen im TV. Verwendete Quellen: Facebook / Stefan Mross; Instagram / anna.carina.woitschack

