Einliegerwohnung: Eva Luginger will, dass ihre Mutter mit in neues Haus mit Stefan Mross zieht

Seit ein paar Monaten ist die Liebe von Stefan Mross und Eva Luginger offiziell. Nun spricht die Schlagersängerin Klartext zur gemeinsamen Familienplanung.

Passau – Die Trennung von Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) im November 2022 dürfte vielen Schlagerfans das Herz gebrochen haben. Alleine blieben die Noch-Eheleute aber nicht lange und nachdem Anna-Carina die Beziehung mit ihrem Freund Daniel öffentlich gemacht hat, ist auch Stefan Mross wieder verliebt. Mit Eva Luginger schwebt der „Immer wieder sonntags“-Moderator auf Wolke Sieben – und über die Familienplanung haben sie sich offenbar auch schon Gedanken gemacht.

„Vor Jahren den Entschluss gefasst“: Stefan Mross‘ Freundin Eva Luginger will kein Kind

Nach anfänglicher Spekulation über die neue Frau in seinem Leben sind Stefan Mross und Eva Luginger seit einigen Monaten offiziell ein Paar und haben bereits mehrere gemeinsame Interviews gegeben. Auch wenn sich viele Schlagerfans mit dem Startrompeter und der Sängerin freuen, hagelte es von vielen Seiten auch Kritik – vor allem, weil Eva eine Freundin von Anna-Carina Woitschack war. Davon scheinen sich die beiden aber nicht beirren zu lassen – und teilen ihr Glück stolz mit der Welt.

In einem Interview mit bunte.de kommen Stefan Mross und Eva Luginger unter anderem auch auf das Thema Familienplanung zu sprechen. Ob eines Tages der Storch bei ihr und ihrem Freund landen wird, dazu hat die gelernte Kindergärtnerin eine klare Meinung. „Vor Jahren habe ich den Entschluss gefasst, dass ich kein eigenes Kind will. Stefan hat schon drei wundervolle Kinder“, erklärt sie. „Wir sind eine große Patchworkfamilie. Verstehen uns alle sehr gut.“

Eva Luginger war die beste Freundin von Anna-Carina Woitschack

Eva Luginger und Anna-Carina Woitschack waren lange eng befreundet, nahmen beide bei DSDS teil und zeigten sich auf gemeinsamen Fotos stets innig und vertraut. Auch bei „Immer wieder sonntags“, das Stefan Mross und seine Noch-Ehefrau gemeinsam moderierten, war Eva zu Gast. Mittlerweile soll die Stimmung zwischen den beiden Frauen drastisch gekippt sein. „Diese Frau wusste ALLES über mich! Ich habe mit ihr in einem Bett geschlafen! Wir haben Pärchen-Urlaube gemacht!“, so laut Janine Pink Anna-Carinas wütende Reaktion auf die Beziehung von Stefan und Eva, die sie seit vergangenem Sommer in den sozialen Medien blockiert haben soll.

