Sie macht ernst! Sophia Thomalla verrät den Termin fürs Helene-Tattoo  

Von wegen „große Klappe“

Von wegen Sophia Thomalla hat nur eine große Klappe. Nach ihrer verlorenen Wette hat sie nun schon einen Termin für ihre Helene-Tattoo.

München - Damit hätte jetzt vermutlich nicht alle gerechnet - aber Sophia Thomalla macht tatsächlich ernst und lässt sich ein wirklich ein Tattoo von Helen Fischer stechen. Einen Termin hat sie schon.

„Wettschulden sind Ehrenschulden“, schrieb die 28-Jährige bei Instagram und veröffentlichte auch gleichzeitig, wann sie sich das Tattoo stechen lassen wird. „Für Helene und Florian hat es leider nicht gereicht, dafür darf aber Helene am 28.03.18 allein einziehen. Großes Danke an alle Fischer Fans, die mich auf dem Weg zu meinem größten Traum unterstützt haben. I am god damn ready“, schrieb Thomalla weiter.

Vor wenigen Tagen hatte sie vermutlich aus Spaß ein Bild gepostet, wo es darum geht, dass wenn dieses Foto 100.000 Likes bekomme, sie sich ein Tattoo mit Justin Bieber stechen lassen werde. Thomalla erhöhte die Anzahl und erklärte, dass sie sich bei 200.000 Likes ein Helene Fischer verewigen werden - und bei 500.000 Helene und deren Lebensgefährte Florian.

Nun hat der Post bislang 275.000 Likes gesammelt, also gibt‘s die Schlagen-Queen und den den Termin. Von Helene Fischer hat man diesbezüglich noch nichts gehört, sie rief ihre Fans nur auf, den „Traum“ von Sophia Thomalla wahr werden zu lassen.

Nun scheint das ganze ja auch wirklich zu passieren...

