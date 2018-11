Das erste Mal mit IHM: Sophia Thomalla macht es offiziell

In Los Angeles

Endlich haben sie es gewagt: Seit über einem Jahr sollen Sophia Thomalla und Gavin Rossdale ein Paar sein.

Los Angeles - Sophia Thomalla zeigte sich bisher stets solo auf Events, bei denen die Presse zugegen war - und das, obwohl sie angeblich seit Längerem vergeben ist. Der Glückliche soll der britische Sänger Gavin Rossdale sein. Bisher gab es allerdings keine gemeinsamen Auftritte des Paares.

Sophia Thomalla und Gavin Rossdale: Erste offizielle Fotos

Die deutsche Schauspielerin und der Frontmann der Band Bush zeigten sich immerhin auf Instagram zusammen und ließen ihre Fans so ein wenig an ihrem Glück teilhaben. Zum ersten Mal nun gibt es nun gemeinsame offizielle Fotos der beiden.

Das Event, das den beiden für so einen Anlass passend schien, war die "LACMA Art + Film Gala" in Gavin Rossdales Heimat Los Angeles in den Vereinigten Staaten. Stolz posierte Thomalla an der Seite des Ex-Manns von Gwen Stefani. Rossdale hatte für den ersten Pärchenauftritt einen dunklen Anzug gewählt, die Berlinerin erschien gewohnt aufreizend in einem Samtkleid mit Bustier und Tattoospitze. Ihre Haare hatte Thomalla streng zurück frisiert, ihre Lippen sinnlich rot betont.

Wann kommen Rossdale und Thomalla nach Deutschland?

Die 29-Jährige fühlte sich an Rossdales Seite sichtlich wohl. Ihr fast 25 Jahre älterer Freund tauschte mit ihr vertraute Gesten, verliebte Blicke und sehr viel Körperkontakt aus.

Ihr offizielles Liebes-Debüt haben die beiden nun gemeistert - es bleibt die Frage, wann die beiden sich das erste Mal in Deutschland sehen lassen.

