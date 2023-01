„Der soll kotzen“: Antonia Hemmer rechnet richtig mit Ex Patrick Romer ab

Sie wünscht ihm „alles Gute“

Antonia Hemmer scheint sich nicht sicher zu sein, was sie ihrem Ex-Freund nun wünscht. Auf der einen Seite betont sie, dass sie sich mit dem „Bauer sucht Frau“-Star keine öffentliche Schlammschlacht liefern will. Auf der anderen Seite kann sie es wohl einfach nicht lassen - und schießt immer wieder scharf gegen Patrick Romer.

Hannover - Im Podcast „Lose Luder“ mit Désirée Nick (66) plaudert Antonia Hemmer (22) ganz offen und gutgelaunt über die Trennung von „Bauer sucht Frau“-Kandidat Patrick Romer (27). Kurz nach ihrer Teilnahme beim „Sommerhaus der Stars“ hatten die beiden Reality-Sternchen ihr Liebes-Aus bekannt gegeben. Fans hatten schon lange gefordert, dass Antonia den Bauern verlässt. Denn im Sommerhaus hatte er seine Freundin fast pausenlos beleidigt und erniedrigt - bis bei ihr im TV die Tränen liefen.

Schon vor „Sommerhaus der Stars“: Antonia und Patrick hatten Probleme

Im Nachhinein sei Antonia trotzdem dankbar für die Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“, denn diese habe das Beziehungs-Aus nur beschleunigt. Sie glaube nämlich, dass die Liebe ohnehin nicht mehr lange gehalten hätte. „Er hat natürlich Sätze gesagt, die kann man nicht schneiden und die waren verletzend“, gesteht die Influencerin. Während der Dreharbeiten sei ihr das nicht bewusst gewesen. Mittlerweile weiß sie: „Ich hab mich leider doch zu wenig verteidigt“.

+ Im Podcast lästert Antonia Hemmer mit Désirée Nick über Patrick Romer. © Instagram/Désirée Nick & RTL+

Als sie die RTL-Sendung dann im TV sah, wurde ihr scheinbar vor Augen geführt, dass ihr die Beziehung mit Patrick nicht mehr gutgetan hat. Doch die gelernte Kosmetikerin offenbart: „Auch vorher hatten wir solche Diskrepanzen“. So wollte Antonia etwa zu ihrem Liebsten an den Bodensee ziehen. Er habe das aber stets abgelehnt - die Fernbeziehung scheint ihm ganz recht gewesen zu sein. „Er wollte seine Ruhe“, erklärt Antonia.

Richtig fies: Antonia Hemmer rechnet mit Patrick Romer ab

Kurz nach dem „Sommerhaus der Stars“ sei dann ihre gemeinsame Single herausgekommen. „Da kannst du dich jetzt nicht einfach mal so schnell trennen“, gesteht die 22-Jährige den Grund, warum sie noch mit Patrick zusammengeblieben ist. Letztendlich habe sie dann doch den Schlussstrich gezogen. Antonia Hemmer betont aber immer wieder, dass sie sich im Guten getrennt hätten und sie keine Schlammschlacht wolle. Trotzdem kann sie es wohl nicht lassen und schießt gegen ihren Ex. Er sei unsensibel, habe keinerlei Einfühlungsvermögen oder Empathie.

Désirée Nick würde den „Grobian“ am liebsten in ihren Podcast zitieren. Vorher will sie aber mit Antonia einen Schlachtplan schmieden. „Du musst wirklich ganz ganz böse sein. Du musst genauso zu ihm sein, wie er zu mir im Sommerhaus!“, lacht Antonia. Sie hat hörbar Spaß daran, sich Strafen für den Bauern auszudenken. „Du backst nen Kuchen und dann machst du da Abführmittel rein!“, fordert sie Désirée Nick auf. Die reagiert dann doch etwas entsetzt: „Du willst den richtig leiden sehen!“ Doch Antonia Hemmer zeigt keine Gnade: „Der soll richtig kotzen!“

Désirée Nick will Patrick zum Weinen bringen

Immerhin hat sich Patrick bei Antonia nie so richtig entschuldigt. Für sein grobes Verhalten im Sommerhaus habe er immerzu Ausflüchte gefunden: Er habe das doch alles gar nicht so gemeint! Eine Chance auf ein Liebescomeback scheint es nicht zu geben. Antonia vermutet sogar, dass der „Bauer sucht Frau“-Kandidat sich seiner nächsten Freundin gegenüber genauso verhalten wird. Ihrem Ex wünscht die Influencerin trotzdem alles Gute. La Nick wünscht sich allerdings etwas ganz anderes: „Ich hoffe, dass ich ihn zum Heulen bringe, wenn er hier ist.“

Ironisch: Kürzlich flirtete Patrick Romer noch öffentlich mit Désirée Nick. Die scheint sich allerdings auf Antonias Seite positioniert zu haben. Hat Patrick längst eine neue gefunden? Auf Instagram zeigte der „Sommerhaus der Stars“-Fiesling sich eng umschlungen mit einem Reality-Sternchen und biss ihr sogar in den Hals. Verwendete Quellen: podimo.de

Rubriklistenbild: © Instagram/Désirée Nick & RTL+