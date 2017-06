Alessio und die rätselhafte Hand: Was verbirgt Sarah Lombardi?

Die Gerüchteküche brodelt

Sarah Lombardi postet ein scheinbar harmloses Facebook-Foto von Söhnchen Alessio - und befeuert damit sogleich wilde Spekulationen, ob sie ihr Liebes-Chaos doch noch nicht beendet hat.

Vor etwa zwei Wochen gab es den wohl größten Paukenschlag im nicht enden wollenden Liebesdrama um die Lombardis: Ausgerechnet Sarahs Verhältnis zu ihrem ehemaligen Lover Michal, das Sarahs Ehe endgültig zerstört und nicht nur Söhnchen Alessio, sondern auch ihren treuesten Fans viele schlaflose Nächte beschert hatte, galt ganz plötzlich als offiziell beendet.

Doch die mehrteilige Tragikkomödie der Lombardis wartet bekanntermaßen gerne mal mit unerwarteten Wendungen auf - und deshalb hat sich die Lage schon wieder um 180 Grad gedreht. Sarah Lombardi postete kürzlich ein Foto auf Facebook, über das sogleich wild spekuliert wurde.

Sind die beiden etwa doch noch ein Paar?

Auf dem scheinbar harmlosen Bild ist nämlich nicht nur der kleine Alessio zu sehen, sondern auch eine große, nicht zuordenbare Männerhand. Sarah schreibt dazu „Wir haben einen neuen Tisch!“ - und lässt mit diesem Kommentar natürlich viel Raum und Platz für die Fragen aller Fragen: Wer ist dieses „Wir“ und wem gehört diese Hand? Ist Michal womöglich doch noch der Mann an ihrer Seite?

Viele Fans kamen vor allem deshalb zu diesem Schluss, weil Sarah in den letzten Tagen zahlreiche Selfies postete, die sie ganz offensichtlich nicht in ihrer eigenen, womöglich aber in Michals Wohnung aufgenommen hatte.

Das Boulevardmagazin „Promiflash“ will die beiden außerdem beim gemeinsamen Einkaufsbummel durchs Kölner Einkaufszentrum gesichtet haben - tatsächlich ist es entgegen aller öffentlicher Dementi also nicht auszuschließen, dass Sarah und Michal noch immer ein Paar sind. Trotzdem handelt es sich bislang wie so oft um reine Spekulation.

sl

Rubriklistenbild: © Facebook (Screenshot)