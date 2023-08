Simone Ballack wegen neuer Liebe angefeindet: Auf diese Freunde kann sie nun zählen

Prominente Unterstützung

Im Netz findet Simone Ballack deutliche Worte für die Schlagzeilen der vergangenen Tage. Einige Promis stärken der ehemaligen Spielerfrau dabei öffentlich den Rücken.

München – Eigentlich könnte Simone Ballack (47) derzeit überglücklich sein: Mit Heiko Grote (55) hat sie einen neuen Mann an ihrer Seite. Doch die Liebe der beiden sorgte in den vergangenen Tagen für viel Wirbel, denn der Unternehmer kommt frisch aus einer Beziehung und erwartet mit seiner Ex-Freundin sogar noch Zwillinge. Im Netz ärgert sich die 47-Jährige nun über die Kritik an ihrer neuen Partnerschaft – und kann auf prominente Unterstützung zählen.

Kritik an neuem Liebesglück: Zahlreiche Promis halten öffentlich zu Simone Ballack

Simone Ballack stört sich nicht daran, dass die Ex-Partnerin ihres Freundes mit Zwillingen schwanger ist. Dass sie sich deshalb für ihre neue Liebe rechtfertigen muss, ärgert die 47-Jährige jedoch erheblich. „Ist es wirklich so schwer, anderen Menschen etwas Glück zu gönnen“, fragt sie auf ihrem Instagram-Kanal. „Fremde Menschen maßen sich an, dich und deine Gefühle zu kennen. Menschen glauben Dinge, nur weil sie in der Zeitung stehen und urteilen über dich, deine Freunde und deine Familie. Freunde werden zu Feinden. Eifersucht und Neid herrscht vor“, schildert sie die Situation der vergangenen Tage.

Die ehrlichen Zeilen berühren die Follower von Simone Ballack. Zahlreiche Prominente wie Evelyn Burdecki (34) oder Patrick Lindner (62) stärken der Münchenerin öffentlich den Rücken und senden ihr virtuelle Herzen. „Leider trifft dein Text den Nagel auf den Kopf. Alles Glück der Welt für euch“, stellt sich auch Schlagersängerin Isi Glück (32) hinter die 47-Jährige. Einzig TV-Bekanntheit Claudia Obert (61) stimmt kritische Töne an: „Wäre es nicht schlauer, sein Glück privat zu genießen? Die wahre Liebe lebt auf leisen Sohlen“, hat sie einen Liebesrat für Simone parat. Verwendete Quellen: Instagram/simoneballack

