Münchner Studentin nach Sex mit Orlando Bloom gefeuert

Hübsche Kellnerin packt aus

+ © dpa Schauspieler Orlando Bloom. © dpa

Erst die Lust, dann der Frust: Eine Kellnerin vergnügte sich mit Schauspieler Orlando Bloom auf seinem Zimmer. Am nächsten Tag erwischte sie ihr Chef nackt im Bett und war gar nicht begeistert: Er kündigte ihr sofort.

London - „Er war ein unglaublich fantastischer Liebhaber.“ Das sagt die in München lebende Viviana Ross nach ihrer Liebelei mit Schauspieler Orlando Bloom. Die 1,76 Meter große Schönheit hatte den „Fluch der Karibik“-Akteur Freitagnacht kennengelernt, als sie ihm Drinks servierte. Denn Viviana Ross arbeitet im Londoner Fünf-Sterne-Luxushotel „Chiltern Firehouse“. Oder sagen wir: Sie hat dort gearbeitet. Die Rumänin soll nämlich nach ihrer Arbeitsschicht Orlando Bloom in seine Suite begleitet haben. Dort haben sie sich vergnügt. Am Morgen danach kam der Manager des Hotels ins Zimmer - fand zwar den Hollywoodstar nicht vor, dafür aber seine nackte Angestellte. Er fragte die Kellnerin, ob sie hier arbeite. Sie bejahte. Der Manager fand die Anbandelei mit Kunden gar nicht toll und schickte Ross nur eine halbe Stunde danach die kurze SMS-Mitteilung über ihre Kündigung.

Ein Beitrag geteilt von Viviana Ross (@iamvivianaross) am 12. Mär 2017 um 12:04 Uhr

Dass sie sich einen neuen Job suchen muss, nimmt die junge Frau aber ziemlich gelassen. Sie macht sich eher Sorgen um die Reaktion von Orlando Bloom. Nach dem Vorfall mit ihrem Manager verließ sie das Hotelzimmer ohne ein Wort zu sagen. Ob sich Bloom wohl gefragt hat, warum in seinem Bett niemand mehr liegt?Bereut haben wird die junge Frau die Nacht wohl nicht, so soll sie gegenüber The Sun gesagt haben: „Ich hatte eine großartige Zeit und sein Körper war sehr gut.“ Auch das Geknutsche soll sich wie ein Feuerwerk angefühlt haben. Eine angebliche Quelle ließ weiter wissen, dass die junge Frau durch die Kündigung „getroffen“ sei, sie die „Nacht voll unglaublichem Sex“ aber nicht bereue.

Inzwischen hat auch Orlando Bloom vom Vorfall erfahren. Gentlemen wie er ist, hat er das Hotel angerufen und sich die Handynummer von Viviana geben lassen. Demnach habe er sich bei ihr für die unangenehme Situation entschuldigt, so The Sun.

Alles nur um ihre eigene Karriere zu pushen?

Publicity hat Viviana Ross damit aber erreicht. Sie ist gerade erst nach London gezogen, um ihre eigene Schauspielkarriere voranzutreiben. Als Kind rumänischer Eltern ist sie in Dublin geboren, hat zuletzt in München gelebt und hier 2015 ihren Abschluss an der Filmakademie gemacht. Die Liebesnacht mit Orlando Bloom hat auf jeden Fall dazu beigetragen, ihre mediale Aufmerksamkeit zu erhöhen.

Ein Beitrag geteilt von Viviana Ross (@iamvivianaross) am 7. Mai 2017 um 13:02 Uhr

Orlando Bloom: Er hat sie alle

Und auch Orlando Bloom (40) kann seinem Ruf mal wieder gerecht werden. Er gilt seit jeher als Womanizer. Er hatte berühmte Ex-Freundinnen wie Model Miranda Kerr, mit der er verheiratet war und den gemeinsamen Sohn Flynn haben. Andere Berühmtheiten wie Sängerin Katy Perry oder Schauspielerin Kate Bosworth gehören auch dazu. Sogar eine Affäre zur erst 24-jährigen Schauspielerin Selena Gomez soll der „Fluch der Karibik“-Star gehabt haben.

nm