Shakira: Staatsanwaltschaft reicht Klage gegen Popstar ein - es geht um sechs Delikte 

Superstar Shakira (41) ist ins Visier der spanischen Staatsanwaltschaft geraten. Sie soll gleich sechs Delikte begangen haben.

Barcelona - Die Staatsanwaltschaft von Barcelona hat Klage gegen die kolumbianische Pop-Sängerin Shakira wegen Steuerbetrugs eingereicht. Der 41-Jährigen werde vorgeworfen, zwischen 2012 und 2014 rund 14,5 Millionen Euro am spanischen Fiskus vorbeigeschleust zu haben, berichtete die Zeitung „El País“. Insgesamt würden der Künstlerin sechs Delikte zur Last gelegt.

Steuerbetrug: Shakiras Anwälte bestreiten Vorwürfe

Ihre Anwälte hatten die Vorwürfe bereits im Vorfeld zurückgewiesen. Shakira schulde den spanischen Behörden keinerlei Geld, teilten ihre Sprecher vor wenigen Tagen mit. Sie sei die meiste Zeit außerhalb Spaniens tätig gewesen und habe den größten Teil ihrer Einnahmen bei internationalen Tourneen erzielt.

Bereits im Januar war bekannt geworden, dass die Sängerin („Hips don't lie“) ins Visier der spanischen Agencia Tributaria geraten ist. Sie ist seit acht Jahren mit dem spanischen Fußballstar Gerard Piqué (31) vom FC Barcelona liiert und hat zwei Kinder mit ihm.

Nach Auffassung der Behörden soll Shakira im fraglichen Zeitraum bereits mehr als sechs Monate pro Jahr in Katalonien verbracht haben und deshalb in Spanien steuerpflichtig gewesen sein. Der Staatsanwaltschaft zufolge soll sie aber angegeben haben, auf den Bahamas zu leben. Die Sängerin hat seit 2015 offiziell ihren Wohnsitz in Spanien.

