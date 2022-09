Serena Williams‘ Tochter ehrt ihre Mutter mit ihrer Frisur

Weiße Perlen im Haar

+ © ZUMA Wire/IMAGO Serena Williams im Partnerlook mit Tochter Olympia Ohanian © ZUMA Wire/IMAGO

Tochter Olympia Ohanian erinnert bei Serena Williams letzten Einzel-Spiel im US-Open an die 90er-Frisur ihrer Mutter.

Anfang August gab Serena Williams bekannt, dass sie ihre Profikarriere im Tennis beenden würde. Die US-Open in New York City sind ihr letztes Turnier. Natürlich sitzt ihre Familie auf der Tribüne, um sie anzufeuern. Dabei trägt ihre Tochter Olympia Ohanian die Frisur, die ihre Mutter Serena und ihre Tante Venus Williams zu Beginn ihrer Karriere in den 90er-Jahren trugen.

BuzzFeed.de zeigt die legendäre Frisur und Stimmen zu Serena Williams‘ Rücktritt.