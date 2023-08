Selbst zum dritten Mal verheiratet: Mischt sich Schlagerstar Matthias Reim ins Liebesleben von Tochter Marie ein?

Hat Papa Mitspracherecht?

Schlagersänger Matthias Reim hat im dritten Anlauf mit Christin Stark sein großes Glück gefunden. Gibt der siebenfache Vater seiner Tochter Marie Liebesratschläge?

Korbach – Matthias Reim (65) ist nicht nur erfolgreicher Schlagersänger – er ist auch ein echter Familienmensch und Vater von sieben Kindern. Nach zwei gescheiterten Ehen – unter anderem mit Musikerin Michelle (51) – ist der „Verdammt, ich lieb’ Dich“-Interpret heute mit seiner Partnerin Christin Stark (33) glücklich. Aber wie steht es um das Liebesleben seiner Tochter Marie Reim (23)? Mischt sich der 65-Jährige ein?

In Sachen Liebe: Schlagerstar Matthias Reim vertraut auf Urteilsvermögen seiner Tochter Marie

Am Mittwochmorgen (23. August 2023) war der Sänger beim Schlagerradio zu Gast. Dort sprach er nicht nur über seine eigene Beziehung und darüber, dass er sich irgendwann ein achtes Kind vorstellen kann – er plauderte mit den Radiomoderatoren auch eifrig über seine Kinder: allen voran über Marie Reim. Die 23-Jährige ist in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters getreten und hat sich ganz der Musik gewidmet. In großen TV-Sendungen wie bei „Immer wieder sonntags“ ist die gebürtige Kölnerin ein gern gesehener Gast.

Was ihr Liebesleben angeht, hält sich Marie Reim in der Regel aber eher bedeckt. Doch wenn sie einen Mann ins Auge gefasst hat – hat ihr Vater dann ein Mitspracherecht? Nein – und das will der Sänger auch nicht.

„Ich habe gar kein Recht, ihr reinzureden. [...] Sie würde sich freuen, wenn ich sage, das ist ein toller Typ. Und wenn ich sage, ich finde ihn furchtbar, dann würde sie sagen: ‚Du musst ihn nur richtig kennenlernen‘“, hielt er fest. Für Matthias Reim ist klar: Seine Tochter weiß genau, was sie tut. „Wenn Marie sich bindet, dann bindet sie sich mit ganzem Herzen und ohne Hintergedanken“, erklärte er in dem Radio-Interview.

Matthias Reims Kinder auf einen Blick Marie Reim ist nicht das einzige Kind des Schlagersängers. Er ist Papa von ingesamt sieben Kindern. Claudia (1973)

Bastian (1987)

Julian (1996)

Marie (2000)

Romeo (2004)

Romy (2008)

Zoe (2022)

Sohn Julian frisch getrennt: Matthias Reim sorgt sich nicht um Liebesleben seiner Kinder

Der 26-jährige Sohn des Schlagermusikers muss gerade eine Trennung verkraften. Matthias Reim steht Julian aber mit Ratschlägen zur Seite. „Das wird dauern, bis man sich neu verliebt. Das ist ein Abschluss, das ist Trauerarbeit. Man muss innerlich Abschied nehmen, man muss stabil werden“, betonte er. Erst dann sei eine neue Liebe möglich. Für den Entertainer ist klar: „Liebe findet ihren Weg.“

+ Matthias Reim steht seiner Tochter Marie Reim mit Ratschlägen zur Seite – auch beim Thema Liebe. © Imago/ Bildagentur Monn/ Star-Media

Der Familienvater gab zudem an, mächtig stolz auf alle seine Kinder zu sein – besonders, dass zwei von ihnen den Musikweg gewählt haben, freut ihn. Eine Sache mag er allerdings nicht wirklich: Babysitten. Erst kürzlich sprach Matthias Reim ganz ausführlich über seine Vaterrolle. Verwendete Quellen: Schlagerradio

Rubriklistenbild: © Imago/ Bildagentur Monn/ Star-Media