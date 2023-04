„Seid mich noch nicht los“: Antonia Hemmer plant TV-Karriere nach Exit bei „Kampf der Realitystars“

Sie hat noch viel vor!

Bei „Kampf der Realitystars“ war Antonia Hemmer erstmals im Alleingang in einem TV-Format zu sehen. Damit scheint der „Bauer sucht Frau“-Star auf den Geschmack gekommen zu sein.

Hannover – In der vergangenen Folge von „Kampf der Realitystars“ musste Antonia Hemmer (23) überraschend früh die Sendung verlassen. Alleine die Teilnahme hat der Blondine nach ihrer Trennung von Patrick Romer (27) aber eine Menge Selbstvertrauen geschenkt. Auch in Zukunft will die „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit vermehrt im TV zu sehen sein, wie sie gegenüber IPPEN.MEDIA verriet.

Patrick Romer glaubte nicht an Antonia Hemmers Solo-Karriere – sie beweist das Gegenteil

Bei „Kampf der Realitystars“ hatte Antonia Hemmer noch berichtet, dass ihr Ex Patrick Romer ihr stets eingeredet hätte, sie würde sich ohne ihn nicht im TV durchsetzen können. Ihm und auch sich selbst hat die Hannoveranerin inzwischen aber das Gegenteil bewiesen. Im Alleingang will sich die Influencerin nun in diversen Shows weiterhin einen Namen machen.

Im Interview mit IPPEN.MEDIA warf Antonia Hemmer einen Blick in die Zukunft und sprach über anstehende Shows. „Ihr wisst ja wie das ist, man darf leider nie über weitere Projekte sprechen“, merkte sie dabei an, betonte allerdings: „Ich habe auf jeden Fall Bock auf weitere Formate, so schnell seid ihr mich noch nicht los!“

Antonia Hemmer und Patrick Romer – eine Liebesgeschichte Antonia Hemmer und Patrick Romer lernten sich 2020 bei „Bauer sucht Frau“ kennen. Es funkte gleich zwischen dem schwäbischen Landwirt und der Kosmetikerin aus Hannover. Doch Antonia fühlt sich nicht wohl dabei, den Bauern mit ihren Konkurrentinnen teilen zu müssen und brach die Hofwoche vorzeitig ab. Die schöne Blondine ging Patrick aber nicht mehr aus dem Kopf – am Ende kamen die beiden doch noch zusammen. 2022 gewannen sie trotz großer Streitereien bei „Das Sommerhaus der Stars“ und räumten die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro ab. Am 16. November gaben sie ihre Trennung bekannt.

Patrick Romer drückt seiner Ex Antonia Hemmer die Daumen

Antonia Hemmers TV-Präsenz ist auch an ihrem Verflossenen nicht vorbeigegangen. Gegenüber IPPEN.MEDIA äußerte sich Patrick Romer zur Karriere seiner Ex-Partnerin. „Ich drücke ihr beide Daumen und würde mich freuen, sie noch in dem ein oder anderen Format zu sehen. Ich hoffe, ihr wächst das alles nicht über den Kopf“, meinte der einstige „Das Sommerhaus der Stars“-Sieger.

Antonia Hemmer gab bei „Kampf der Realitystars" ihr Solo-Debüt im TV – mehr soll auf jeden Fall folgen.

Durch „Kampf der Realitystars“ scheint Antonia Hemmer aber nicht nur hinsichtlich ihrer Karriere auf den Geschmack gekommen zu sein. Auch zwischenmenschlich war das Projekt ein Erfolg. Sie verbringt seither eine Menge Zeit mit Paul Janke und sorgte damit für Liebes-Gerüchte. Dass bei „Kampf der Realitystars“ auch Eva Benetatou die Nähe des Ur-Bachelors gesucht hat, verärgert Antonia Hemmer aber nach wie vor. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA

