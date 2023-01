„Säufst dich so richtig zu“: „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel verletzt sich im Suff schwer

„Tierisch viel Frust im Moment“

Steff Jerkel ist total frustriert. Zum Ausgleich schießt sich der „Goodbye Deutschland“-Star so richtig ab. Am nächsten Morgen wacht er mit zwei gerissenen Bändern auf und kann sich an nichts erinnern.

Mallorca - Steff Jerkel (53) will seinen Kummer in Alkohol ertränken. Doch nach einer durchzechten Nacht wacht der „Goodbye Deutschland“- Kultauswanderer nicht nur mit einem totalen Blackout auf, sondern auch mit furchtbaren Schmerzen.

„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel trinkt gegen seinen Frust an

Hinter Steff Jerkel liegen harte Monate. Nicht nur kehrte sein Hautkrebs zurück, der Mallorca-Auswanderer musste nach 24 Jahren Beziehung auch noch die Trennung von seiner Langzeitliebe Peggy Jerofke (46) verkraften. Erst kürzlich zog ihm ein Geldautomat 4800 Euro ein und ein gemeiner Dieb klaute Steff auch noch seine teure Golftasche. Zu all dem kommen nun auch noch ein böser Kater und eine fiese Verletzung hinzu.

+ Steff Jerkel ist total frustriert. Zum Ausgleich schießt sich der „Goodbye Deutschland“-Star so richtig ab. Am nächsten Morgen wacht er mit zwei gerissenen Bändern auf und kann sich an nichts erinnern. © RTL+ & Instagram: steff.jerkel

Bei Instagram verrät Steff Jerkel, wie es zu dem Unglück kam: „Ich habe tierisch viel Frust im Moment. Da habe ich mir gedacht, schönes Wetter heute, da gönnst du dir mal mit Freunden so richtig einen. Säufst du dich so richtig zu und lässt mal alles raus. Hab ich auch getan, bis ins Nimmerland.“ Er habe abgesehen davon dieses Jahr bisher kaum getrunken, möchte Steff klarstellen.

Trotz Bänderrriss: Steff Jerkel bereut seinen Absturz nicht

Am nächsten Morgen folgte dann das böse Erwachen: „Ich bin aufgewacht, totaler Blackout, Schmerzen in den Knien,“ so Steff weiter. Der Arzt habe dann festgestellt, dass der „Goodbye Deutschland“-Star in beiden Knien die Innenbänder gerissen habe. Wie es überhaupt dazu kommen konnte, ist ihm jedoch ein Rätsel: „Also ich habe keine Blessuren und keine blauen Flecken, keine Ahnung wie ich das gemacht haben soll.“

Nicht nur „Goodbye Deutschland“ - in diesen Reality-Formaten war Steff Jerkel zu sehen Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand Das Sommerhaus der Stars Das große Promiboxen

Bereuen tut Steff den feucht-fröhlichen Abend keineswegs. „Nee, das gehört auch mal dazu. Ich hatte so viel Frust, dass ich gesagt habe ‚heute schieß ich mich ins Nimmerland‘ - hab ich auch getan. Und das ist jetzt halt passiert, was soll ich machen?“ Er habe einfach Pech gehabt - „Ich bin ja nicht das erste Mal besoffen“, so der 53-Jährige weiter.

An seine Hater hat der Kultauswanderer auch eine klare Botschaft: „An die ganzen Gutmenschen und Heiligen da draußen: Kommt, gebt‘s mir! Gebt mir Kommentare, sagt mir, wie dämlich ich bin!“ Dass er aktuell nur sehr schwer klarkommt, hat der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer kürzlich erst erklärt. Bereut Steff Jerkel etwa die Trennung von Peggy? Verwendete Quellen: instagram.com/steff.jerkel

Rubriklistenbild: © RTL+ & Instagram: steff.jerkel