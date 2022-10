Am 29. September 2022

Giovanni Zarrella machte am 29. September mit seiner „Ciao“-Tour Halt in München. Mit ihm auf der Bühne sollte eigentlich auch Stefan Mross sein, so haben es die beiden zumindest bei „Immer wieder sonntags“ ausgemacht. Doch der Schlagersänger glänzte mit seiner Abwesenheit.

München - „Ciao“ ist Giovanni Zarrellas erste Solo-Tour und dafür er etwas ganz Besonderes auf die Beine gestellt. Mit einer Mischung aus guten alten deutschen Schlager-Hits und den größten Italo-Klassikern begeisterte der Schlagerstar am Donnerstag (29. September 2022) das Publikum. Besonders aufmerksamen Fans ist allerdings aufgefallen, dass Stefan Mross fehlte.

„München ist ausgemacht“: Giovanni Zarrella will Stefan Mross als Überraschungsgast für seine Tour

Wir erinnern uns: Am 12. Juni 2022 war Giovanni Zarrella, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, zu Gast bei „Immer wieder sonntags“. Bevor er seinen Hit „Un Angelo“ zum Besten gab, plauderten er und Stefan Mross vorher noch über seine anstehende Tour. Dabei lud Giovanni Zarrella Stefan Mross ein, als Überraschungsgast bei einer seiner Show dabei zu sein.

+ Giovanni Zarrella gab am 29. September sein München-Konzert. Mit ihm auf der Bühne sollte eigentlich auch Stefan Mross sein, doch der Schlagersänger glänzte mit seiner Abwesenheit. (Fotomontage) © Screenshot ARD/Immer wieder sonntags & IMAGO/STAR-MEDIA

„Ich komme in München“, so Stefan Mross total begeistert. Die beiden Schlagerstars schlugen ein und Giovanni Zarrella freut sich: „Jawohl, München ist ausgemacht“. Für das gemeinsame Konzert in der bayrischen Landeshauptstadt wollte Stefan Mross sogar Italienisch lernen. „Wir können auch ein Duett singen, italienisch - deutsch“, so der Gegenvorschlag von Giovanni Zarrella.

Bei „Immer wieder sonntags“ angekündigt: Stefan Mross doch nicht bei Giovanni-Zarrella-Konzert

Doch so ganz ernst scheinen die beiden Schlagerstars ihre Abmachung nicht genommen zu haben. Denn am 29. September 2022 war es endlich so weit und Giovanni Zarrella gab sein Konzert in München. Für jeden Geschmack war etwas dabei. Von heißen Latin-Songs über Boyband-Hits bis zu guten alten Schlager. Nach knapp drei Stunden verabschiedet sich Giovanni Zarrella von seinen Fans, doch Stefan Mross keine Spur.

Gab es terminlich Schwierigkeiten oder konnte Stefan Mross aus privaten Gründen nicht kommen? Wir haben beim Management von Stefan Mross und Giovanni Zarrella nachgefragt, bisher aber keine Antwort bekommen. Doch auch ohne Stefan Mross waren die Fans von Giovanni Zarrella begeistert.

Ein Moment bleibt wohl besonders in Erinnerung. Denn Giovanni Zarrella sind seine Fans wichtig. So wichtig, dass er sogar sein Konzert in München unterbricht und höchstpersönlich ein Fan-Geschenk entgegennimmt. Dass der Schlagerstar sich soviel Zeit für sein Publikum nimmt, kommt im Circus Krone natürlich richtig gut an. Verwendete Quellen: Konzertbesuch tz.de am 29. September 2022 in München

Rubriklistenbild: © Screenshot ARD/Immer wieder sonntags & IMAGO/STAR-MEDIA