„Schlag ins Gesicht“: Meghan Markle zieht mit neuem Cover Hass der Diana-Fans auf sich

Kurz vor Dianas Todestag

Meghan Markle wird immer wieder mit Prinzessin Diana verglichen. Das Erbe der Königin der Herzen fortzuführen, ist eine große Aufgabe, an der auch die Herzogin von Sussex scheitert. In den Augen der treuen Fans von Lady Di ist Meghan keine würdige Nachfolgerin.

Montecito – Während sich andere Royals im Sommer eine längere Pause gönnen, meldet sich Meghan Markle (41) gleich mit mehreren Projekten zurück. Nur wenige Tage nach dem Start ihres Podcasts „Archetypes“ legt die Herzogin von Sussex mit einer großen Coverstory inklusive eines explosiven Interviews nach.

Erstes Solo-Cover seit Royal-Rücktritt: Meghan Markle sorgt für Furore

Die Ehefrau von Prinz Harry (37) ziert die aktuelle Ausgabe des New Yorker Magazins „The Cut“ – und schlägt damit hohe Wellen. Nicht nur Meghans Aussagen über ihre Abkehr vom britischen Königshaus und ihr neues Leben in Kalifornien werden im Netz hitzig diskutiert, auch das Titelfoto erregt die Gemüter. Selbstbewusst blickt Meghan Markle in die Kamera, ihre Haare sind streng nach hinten gestylt, sie trägt einen schwarzen Rollkragenpullover.

+ Dass sich Meghan Markle an Prinzessin Diana ein Beispiel nimmt, stößt den Fans der royalen Ikone sauer auf. (Symbolbild, Fotomontage) © Hugh Routledge/Peter Heimsath/Imago

Die Aufnahme dürfte vor allem bei den Fans von Prinzessin Diana (36, † 1997) Erinnerungen wecken. Patrick Demarchelier (78, † 2022) lichtete die damalige Kronprinzessin in einer ähnlichen Pose 1991 ab. Dass Meghan nun kurz vor Dianas 25. Todestag am 31. August den Look ihrer Schwiegermutter kopiert, löst unter anderem auf Twitter einen Sturm der Entrüstung aus.

Princess Diana by Patrick Demarchelier for British Vogue, 1991 and daughter-in-law Meghan Markle by Campbell Addy for The Cut, 2022. pic.twitter.com/2TIleSWWTm — James Crawford-Smith (@jrcrawfordsmith) August 29, 2022

„Sie hält sich für Diana“: Meghan Markles Look erntet Kritik

Während einige User, Meghans „tolle Fotos“ loben, verurteilen andere das Timing und das Setting der Titelgeschichte aufs Schärfste. Eine verärgerte Nutzerin bezeichnet das Cover als „einen Schlag ins Gesicht“, eine weitere betont, dass „Meghan nicht in der Realität lebt … Sie hält sich wirklich für Diana“. In der Vergangenheit ist die ehemalige Schauspielerin schon mehrmals in die modischen Fußstapfen der Prinzessin von Wales getreten, was ihr nicht nur lobende Worte eingebracht hat.

Lady Di hat die Modewelt geprägt, zu ihren ikonischen Looks zählt unter anderem das berühmte Travolta-Kleid, das 2019 für 260.000 Euro den Besitzer wechselte. Nicht nur ihr stilvolles Vermächtnis bleibt bis heute unvergessen. Am 31. August 1997 wurde Diana durch einen tragischen Autounfall in Paris aus dem Leben gerissen, dieses Jahr hätte sie ihren 61. Geburtstag zelebrieren können. Verwendete Quellen: thecut.com, twitter.com

Rubriklistenbild: © Hugh Routledge/Peter Heimsath/Imago