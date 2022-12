Auszeit für Münchnerin

Am Montag (19.12.) ließen sich Cathy und Mats Hummels am Amtsgericht München scheiden. Direkt danach gab die Mutter von Sohn Ludwig bekannt, dass sie Deutschland verlassen wird.

München - Erst vor wenigen Woche bestätigte die gebürtige Dachauerin Cathy Hummels (34) die Trennung von Ehemann und Profifußballer Mats Hummels (34). Das Ehepaar hatte sich 2007 in München kennengelernt, als Mats beim FC Bayern München spielte. 2015 heiratete das Paar.

Nun folgte die Scheidung. „Ich habe lange überlegt, wann und ob ich öffentlich etwas zur Trennung sagen soll. Jetzt fühlt es sich richtig an, und der Zeitpunkt ist gekommen“, sagte die 34-Jährige auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Scheidung am Amtsgericht München: Cathy Hummels und Mats bleiben Freunde

Am Montag traf sich Ehepaar Hummels am Vormittag vor dem Amtsgericht München. Mats kam ca. 10 Minuten zu spät. Nach dem Scheidungstermin gaben sich beide versöhnlich, auch für Sohn Ludwig (4). „Heute war unsere Scheidung. Wir sind weiterhin Freunde, Familie und fürsorgliche Eltern“, so Cathy Hummels bei bild.de.

+ Eines der ersten gemeinsamen Fotos von Cathy Fischer und Mats Hummels aus dem Jahr 2012. © imago sportfotodienst

Nach dem Scheidungstermin gingen Cathy Fischer, wie ihr Mädchenname ist, und Mats Hummels in München gemeinsam Frühstücken. „Wir hatten 13 wunderschöne Jahre, so Cathy Hummels. Nach der friedlichen Trennung lässt Cathy Hummels nun doch noch die Bombe platzen, denn:

Nach Scheidung von Mats: Cathy Hummels verlässt Deutschland

Cathy Hummels wird Deutschland nach der Scheidung verlassen. Bei Instagram versicherte die 34-jährige „Kampf der Realitystars“-Moderatorin, dass sie Deutschland verlassen wird. Zunächst nur für zwei Monate. „Jetzt beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt und ich verabschiede mich erst mal für 2 Monate aus Deutschland“, so Cathy Hummels.

Schon als junges Mädchen war die ehemalige „ProSieben“-Reporterin Austauschschülerin und Cheerleaderin in den USA. Denkbar wäre eine Auszeit in Amerika. Von Freunden und Fans gibt es für die Entscheidung, sich offiziell und friedlich zu trennen, vor allem viel Respekt. „Wunderbar, dass ihr beiden das so hinbekommt.

Mein Respekt 🌷❤️“, kommentierte Moderatorin Marijke Amado unter dem Post von Cathy Hummels. Moderatorin Annett Möller schrieb: „Trotzdem so schade und traurig! Alles Liebe für euch und eine schöne Zeit dir!“

Cathy Hummels will keinen deutschen Mann mehr

Cathy Hummels und Mats Hummels gehen fortan getrennte Wege. In ihrer Doku „Alles auf Anfang“ will sie sich neu verlieben. Einen deutschen Mann kann sie sich aber nicht mehr als Partner vorstellen. Verwendete Quellen: rtl.de, bild.de, Instagram Cathy Hummels

