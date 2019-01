Sie wollte nicht mehr hungern: So sieht GNTM-Kandidatin von Heidi Klum nicht mehr aus

Was für eine Wandlung: Die ehemalige "Germanys next Topmodel"-Kandidatin Sarina Nowak wagte einen mutigen Schritt.

Diese ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin hatte genug von Heidi Klums Mager-Wahn: Sarina Nowak traf daher eine mutige Entscheidung, die sie alles andere als bereut.

Ülzen - Als sie 2009 als Kandidatin bei der vierten Staffel „Germany's next Topmodel“ teilnahm, war sie dünn, schüchtern und das Küken unter den Teilnehmerinnen. Mit ihrer liebenswerten, etwas tollpatschigen Art wurde Sarina Nowak zum Publikumsliebling der ProSieben-Sendung. Wie nordbuzz.de* berichtet, hat sich seither einiges im Leben der 25-Jährigen verändert - Heute ist sie glücklicher und erfolgreicher als jemals zuvor.

Die damalige Schülerin kündigte das Geschäftsverhältnis zu Günther Klum sobald wie möglich und versuchte auf eigene Faust in der Branche Fuß zu fassen. Es war schon immer Sarina Nowaks großer Traum in Los Angeles als Model oder Schauspielerin zu arbeiten. Also kehrte die Blondine Deutschland den Rücken und wagte einen Neuanfang in den USA.

+ Sarina beim Training © Screenshot Instagram Sarina Nowak

Doch es läuft alles andere als gut für Sarina Nowak in Los Angeles. In einem Interview mit Stern.de berichtet die Blondine von ihrem Kampf um Jobs und gegen den eigenen Körper: "Mir wurde so oft gesagt: Wenn du nicht abnimmst, wirst du keine Jobs bekommen. Zum Schluss hatte ich richtig Angst, in die Agentur zu gehen, um mich vermessen zu lassen und wieder kritisiert zu werden", berichtet Sarina. Zu guter Letzt wurde der 25-Jährigen gekündigt, weil sie in den Augen der Agentur "zu dick" war.