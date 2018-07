Was treibt Sarah Lombardi in einer Münchner Schule?

Privat oder beruflich

Sarah Lombardi war in München in einer Schule unterwegs. Was hat die 25-jährige Sängerin dort gemacht?

München - Will Sarah Lombardi (25) wieder die Schulbank drücken? Oder sucht die Sängerin schon jetzt eine passende Lehrer für ihren Sohn Alessio? Wohl kaum. Der Kleine hat gerade seinen vierten Geburtstag gefeiert und die DSDS-Zweitplatzierte lebt derzeit in Köln.

Sarah Lombardi zeigt ihren Fans in ihrer Insta-Story eine Location in München, der eindeutig eine Schule ist. Lange Flure, Stühle und Tische sind zu sehen. Leider ist kaum zu erkennen, um welche Schule in München es sich handelt. Ihren Fans ist das wahrscheinlich auch egal, schließlich warten sie gespannt auf ein neue Single. Das dazugehörige Musikvideo hat Sarah Lombardi mit ihrer Crew in München gedreht.

Sarah Lombardi ist mit einem neuen Song zurück, schreibt tz.de*. Der neue Song der 25-Jährigen hat das Potential zum Sommerhit - und auch noch eine rührend schöne Botschaft.

Sarah Lombardi plant übrigens eine Biografie, wie tz.de* verrät. Doch wer sie schreibt, überrascht alle...