"Respekt, Bruderherz!" Bruder von Sarah Connor zeigt, was er hat

Connor-Clan ist begeistert

+ © picture alliance / dpa/ Screenshot Instagram Robin Lewe (Fotomontage) Sarah Connors "kleiner" Bruder Robin Lewe ist mächtig erwachsen geworden - Jetzt präsentiert er sein heißes Sixpack auf Instagram. © picture alliance / dpa/ Screenshot Instagram Robin Lewe (Fotomontage)

In Sarah Connors Familie scheinen wirklich alle Mitglieder den Gen-Jackpot geknackt zu haben: Insbesondere die Frauen des Lewe-Clans sind bildhübsch geraten. Doch jetzt zeigt auch Sarah Connors "kleiner" Bruder Robin Lewe was er zu bieten hat.

Die TV-Doku "Sarah & Marc in love“ war 2005 ein echter Straßenfeger. Damals ließen Sarah Connor (38) und Marc Terenzi (40) die Öffentlichkeit an ihrem Leben, ihrer Liebe und ihrer Traum-Hochzeit teilhaben. Die Zuschauer lernten außerdem Sarah Connors Großfamilie kennen, denn die Sängerin hat acht Geschwister. Darunter ihr "kleiner" Bruder Robin, der mächtig erwachsen geworden ist - und ein ganz schöner Hingucker ist, wie nordbuzz.de* berichtet.

Sarah Connor: Lange war es still um kleinen Bruder Robin Lewe

+ Robin Lewe scheint seine Familie sehr am Herzen zu liegen © Screenshot Instagram Robin Lewe

Nach Ausstrahlung von "Sarah & Marc in love“ sorgten jedoch lediglich ihre beiden Schwestern Sophia-Luisa "Lulu“ Lewe (26) und Anna-Maria Ferchichi (36) für Schlagzeilen. Während Sophia-Luisa „Lulu“ Lewe mit der Single "Crush on you" einen einmaligen Chart-Erfolg feierte, machte Anna-Maria Ferchichi als Ehefrau von Rapper Bushido (40) auf sich aufmerksam. Um den Rest der Geschwister wurde es ruhig - so auch um Robin Lewe.

Sarah Connor: Bruder Robin Lewe zeigt sein Sixpack auf Instagram

+ Was für ein Hingucker: Auch die Männer scheinen in der Familie Lewe den Gen-Jackpot geknackt zu haben © Screenshot Instagram Robin Lewe

Umso mehr Erstaunen löst die Wandlung von von Robin Lewe aus. Aus dem "kleinen" 17-jährigen Teenie-Bruder von Sarah Connor ist ein echter Herzensbrecher geworden, der stolz sein Sixpack auf Instagram präsentiert. Besonders die Damenwelt zeigt sich beeindruckt: "Super Leistung für diesen Körper und die Haare stehen dir", lautet nur einer der lobenden Kommentare. Sogar seine große Schwester Anna-Maria Ferchichi ist aus dem Häuschen und schreibt: "Respekt, Bruderherz!".

Sarah Connors Bruder Robin Lewe: Familien-Mensch oder Schläger-Typ?

Robin Lewe scheint ein echter Familien-Mensch zu sein. Auf seinem Instagram-Account finden sich viele Bilder mit seinen Geschwistern und auch ein besonders süßer Schnappschuss mit seiner Mutter, den er auf Englisch mit "Meine Mutter ist die schönste und wichtigste Frau in unserer Familie" kommentiert. Dass der 30-Jährige auch anders kann, zeigte er 2016: Weil er einen anderen Mann geschlagen hatte und dieser auf Schmerzensgeld klagte, musste Robin Lewe sich laut Bild.de in Bremen vor Gericht verantworten.

