RTL wirft Tom und Bill Kaulitz nach nur zwei Wochen wieder aus dem TV-Programm

Dortmund – TV-Sendungen sind stark vom Quotenerfolg abhängig. Macht sich eine Show nicht bezahlt, weil zu wenige Leute einschalten, wird sie oft schneller als Fans gucken können, aus dem Programm geworfen. So ergeht es nun auch einer Musikshow, an der Tom und Bill Kaulitz mitwirken, wie RUHR24 erfuhr. RTL zieht die Reißleine.

Konkret geht es um „That‘s My Jam“. Die Musikshow feierte am vergangenen Wochenende (10. Juni) ihre dritte Ausstrahlung im TV. In Feierlaune dürfte in der Chefetage bei RTL allerdings kaum einer gewesen sein, denn wie das Branchenportal DWDL berichtet, konnte die Show nur knapp vier Prozent Marktanteil holen. Ein trauriges Ergebnis.

Und die zuständigen Personen haben schnell ihr Fazit gezogen. „That‘s My Jam“ zieht zurück zu RTL+. Fans der Show können sich hier weiterhin wöchentlich über eine neue Folge freuen. Im linearen Programm von RTL ist die Musiksendung ab sofort nicht mehr zu sehen.

Stattdessen kramt der Privatsender Specials von der Kuppelshow „Take Me Out“ für den Samstagabend aus der Programm-Kiste hervor. Ein gutes Beispiel dafür, wie schnell im TV jemand abgesägt wird, wenn die Zahlen nicht stimmen. Schließlich waren Bill und Tom Kaulitz erst vor wenigen Wochen mit der Show befördert worden.

Doch scheinbar hat die Musikshow viele RTL-Zuschauer nicht überzeugt. Das amerikanische Original wird übrigens von Jimmy Fallon moderiert. Der beliebte US-Talkmaster ist bekannt für die „Tonight Show“. Ähnlich wie Stefan Raab, dessen Shows hierzulande nun bei RTL laufen, hat Jimmy Fallon innerhalb seiner Sendung viele erfolgreiche Formate wie „Lip Sync Battle“ etabliert.

