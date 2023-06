RTL bestätigt: Schlager-Legende übernimmt Gastrolle bei „Unter uns“

Für die Schlagersängerin Maite Kelly geht ein Traum in Erfüllung: Sie wird für zwei Folgen bei der RTL-Soap „Unter uns“ zu sehen sein.

Deutschland – Die werktags um 17.30 Uhr ausgestrahlte Daily-Soap „Unter uns“ bei RTL bekommt Besuch von Maite Kelly (43). Die Musikerin plant ein Konzert in der Schillerallee und möchte damit nicht nur Ruf Sturm (Kai Noll) verzaubern, der von Britta Schönfeld (Tabea Heynig) mit dem Konzert im „Schiller“ überrascht wird, sondern auch die Fans der Daily-Soap, weiß RUHR24.

Schlagersängerin Maite Kelly übernimmt Gastrolle bei RTL-Soap „Unter uns“

Diese Begegnung soll in zwei Folgen zu sehen sein, die voraussichtlich am 24. und 25. August auf RTL ausgestrahlt werden. Maite Kelly, die auch Teil der „Giovanni Zarrella Show“ ist, äußerte sich zu ihrem Auftritt gegenüber RTL wie folgt: „Ich bin ein Kind der 90er und verfolge die Serie seit ihren Anfängen. Für mich ist dieser Gastauftritt eine Mischung aus Neugierde, wie es hinter den Kulissen aussieht, und nostalgischen Gefühlen. Das ‚Schiller‘ ist DIE Kultkneipe, deshalb werde ich einen meiner Kult-Evergreens ‚Sieben Leben für dich‘ präsentieren. Dieser Song war außerdem mein Durchbruch als Solokünstlerin.“

Bei einer anderen RTL-Daily dagegen ist vorerst Abschied angesagt. Maria Wedig ist zum zweiten Mal Mutter geworden, wie nun überraschend bekannt wurde. Wedig spielt in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ die Rolle der Nina, und daher wird sie am 19. Mai vorerst zum letzten Mal in dem RTL-Daily zu sehen sein (alle News zu Promis und TV bei RUHR24).

Darsteller-Umschwung bei diversen Soaps im deutschen TV

Es handelt sich um eine Sommer- und XXL-Familienpause. Es wurde nicht bekannt gegeben, wann Wedig wieder für „GZSZ“ drehen wird. Die Schauspielerin selbst erklärte lediglich: „Nina und ich kehren nach einer Pause natürlich zu ‚GZSZ‘ zurück. Bald!“

In dieser Woche wurde auch der Zuwachs im Cast der ARD-Daily „Sturm der Liebe“ angekündigt. Ab Ende Juli wird Yeliz Simsek zum Ensemble der Serie gehören. Sie war bereits vor einigen Wochen als Gastdarstellerin in der Serie zu sehen. Ihre Figur Lale Ceylan wird nun dauerhaft Teil der Handlung sein (alle TV-News bei RUHR24)

Shirin und Gerry haben die Serie hingegen offiziell verlassen, wie bestätigt wurde. In der Serie hatten sich beide Charaktere kürzlich in die Flitterwochen verabschiedet, aus denen sie nun nicht zurückkehren werden. Johannes Huth verkörperte die Rolle des Gerry, Merve Çakir war als Shirin zu sehen.

