Neue Show mit Sonja Zietlow startet im Mai – RTL droht Desaster

Änderung im TV-Programm

RTL hat eine neue Show mit Sonja Zietlow geplant. Dem TV-Sender droht aufgrund von Konkurrenz ein Desaster.

Dortmund – TV-Sender ändern regelmäßig das TV-Programm, um die Einschaltquoten zu verbessern. RTL präsentiert nun eine neue Show mit der „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Moderatorin Sonja Zietlow. Ob die Einschaltquoten dadurch besser ausfallen, ist allerdings fraglich.

Neue Show mit Sonja Zietlow – Ausstrahlung auf RTL für Mai geplant

Konkret handelt es sich bei der neuen Sendung um „Die große Geo-Show – In 55 Fragen um die Welt“. In dem neuen Format von RTL werden Promis „auf weltweite Missionen geschickt, und müssen sich im Studio in einem Quiz beweisen“, schreibt quotenmeter.de auf seiner Website.

Kurz gesagt: Die Teilnehmer sammeln in verschiedenen Ländern Fakten und Infos über Menschen, Tiere und die Natur und kommen im Anschluss als „Experten“ zurück in das RTL-Studio. Dort treten sie gegeneinander an, wie der TV-Sender selbst berichtet. Moderiert wird „Die große Geo-Show“ von Sonja Zietlow, welche Unterstützung von dem Wissenschaftsjournalisten Dirk Steffens erhält.

Am 20. Mai um 20.15 wird die Show erstmals auf RTL ausgestrahlt. Antreten werden Frank Buschmann, Elena Carriere, Sabrina Setlur, Pascal Hens und René Casselly. Eine Woche später wird es zur selben Uhrzeit eine weitere Folge geben. Doch dem TV-Sender droht bei beiden Terminen ein Desaster.

Neue Show mit Sonja Zietlow – Deshalb droht RTL ein Desaster

Der Grund für das drohende RTL-Desaster: Am 20. Mai um 20.15 Uhr strahlt „das Erste“ Esther Sedlaczeks Debüt bei „Frag doch mal die Maus“ aus. Die Sportjournalistin löst damit ihren Vorgänger Eckart von Hirschhausen ab. Für welchen Sender sich TV-Fans entscheiden, ist fraglich (mehr TV-News bei RUHR24 lesen).

+ Sonja Zietlow steht auf einer Terrasse. © Future Image/Imago

Die Woche darauf macht Barbara Schöneberger RTL mit „Verstehen Sie Spaß?“ ebenfalls Konkurrenz, wie klamm.de berichtet. Diese TV-Show wird auch im Ersten ausgestrahlt. Ob sich der TV-Sender aus Köln gegen die beiden beliebten Sendungen durchsetzt und seine Quoten verbessert, bleibt nun abzuwarten.

Rubriklistenbild: © Future Image/Imago, Marc John/Imago; Collage: RUHR24