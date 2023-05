RTL ändert die Meinung: Magazin wird überraschend doch nicht eingestellt

Mitarbeiter können aufatmen

Eigentlich wollte RTL das Magazin „Geo Epoche“ verbannen. Nun macht der TV-Sender einen Rückzieher. Andere Magazine müssen trotzdem weichen.

Deutschland – RTL macht nun doch einen Rückzieher, wie RUHR24 berichtet. Michael Schaper, der ehemalige Chefredakteur von „Geo Wissen“ oder „Geo Epoche“, äußerte bereits zuvor deutlich in der Öffentlichkeit sein Unverständnis. Thomas Rabe, CEO der RTL-Gruppe, gab vor kurzem bekannt, dass das Markenuniversum von „Geo“ abseits der Kernmarke deutlich schrumpfen und einige Titel wie „Geo Wissen“, „Geo Saison“, „Geo Kompakt“ oder „Geo Epoche“ eingestampft werden sollten.

RTL Deutschland möchte die „Geo“-Magazin-Reihe deutlich verkleinern

Doch diese Entscheidung war nur von kurzer Dauer. Denn RTL Deutschland hat sich entschieden, zumindest „Geo Epoche“ nicht einzustellen. Die Entscheidung war schon wenige Tage nach der Ankündigung nicht mehr so eindeutig, wie zunächst dargestellt (alle News zu Promis und TV bei RUHR24).

Gegenüber der Süddeutschen Zeitung wurde Mitte Februar bestätigt, dass die Geschäftsführung von RTL Deutschland, die auch bei dem gleichnamigen TV-Sender einiges umstellen möchte, noch einmal prüfen wird, ob und wie es mit dem Titel „Geo Epoche“ weitergehen könnte. Nun ist die Prüfung abgeschlossen und die Einstellung von zumindest „Geo Epoche“ vom Tisch.

„Geo Epoche“ darf bleiben: RTL Deutschland wird Magazin in stern+ integrieren

Stephan Schmitter, Chief Content Officer RTL Deutschland, lobte die Geschichten von „Geo Epoche“ als „hochwertigen, zeitlosen“ Content, der eine „ideale Ergänzung zur geplanten, tagesaktuellen Ausrichtung von stern+“ sei. Zudem würde die Zielgruppe, die er als treu und zahlungskräftig beschrieb, großes Potenzial bieten. Stabile Verkaufszahlen der bisherigen Ausgaben in 2023 würden das unterstreichen. „Geo Epoche“ soll künftig also „als tragende Säule“ neben „Stern“, „Geo“, „Capital“ und „Stern Crime“ in das neue digitale Angebot stern+ integriert werden.

In den kommenden Wochen soll die Chefredaktion den wirtschaftlichen Rahmen für das Magazin in Absprache mit der Geschäftsführung „weiter schärfen“, sagte Schmitter. Damit dürfte eine letztlich unnötige Zeit der Ungewissheit für Kolleginnen und Kollegen des Magazins enden.

