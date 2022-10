Brutal aufgetakelte Antonia Hemmer nicht wiederzuerkennen: „Macht das für den kleinen Bauern“

Full-Make-up-Look

„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer zeigte sich bei „Sommerhaus der Stars“ sehr natürlich. Auf Instagram trägt sie dagegen eine dicke Schicht Make-up. Weil es Patrick Romer besser gefällt?

Hannover - Antonia Hemmer (22) nahm bei „Sommerhaus der Stars“ in einem sehr natürlichen Look teil. Die Freundin von Patrick Romer (26) sah man ungeschminkt bei sportlichen Spielen und sogar weinend im TV. Auf Instagram präsentiert sich Hemmer dagegen ganz anders, sie posiert gerne im Bikini oder in sexy Looks.

Natürlich im Fernsehen, Aufgetakelt im Instagram-Feed

Während Antonia Hemmer in ihren Storys auch weiterhin auf einen natürlichen Look setzt, ist sie in ihren Feedposts meistens sehr geschminkt und überlässt Fotos in ihrem Feed auch gerne mal professionellen Fotografen. Auf ihren neusten beiden Schnappschüssen zeigt sich die Blondine mit voluminöser Mähne und Full-Face-Make-up. Lippenstift, Concealer, Tusche, Rouge, an alles wurde gedacht.

Dazu schreibt Antonia Hemmer als Anspielung auf „Bauer sucht Frau“, wo sie Landwirt Patrick kennenlernte: „Ich will keine Bäuerin sein, sondern Rapunzel“. Auch ein klares Statement nach der „Sommerhaus“-Teilnahme mit ihrem Freund, der sie konsequent erniedrigte? Trennungsgerüchte dürfte sie damit jedenfalls wieder anfeuern.

„Für den kleinen Bauern“: Fans diskutieren über geschminkte Antonia Hemmer

Auch die Fans diskutieren in den Kommentaren über das aufgehübschte Aussehen der 22-Jährigen. Ein User ist der Meinung: „Ich denke, sie macht das für den kleinen Bauern... Er steht auf aufgetakelte Mädels... Und er würde sie so natürlich nicht mögen“. „Sommerhaus“-Kumpel Ismet Atli findet dagegen: „Beides schön! Aber ich finde sie nicht so aufgetakelt irgendwie viel süßer.“

Und was sagt Patrick Romer dazu? „Rapunzel, lass dein Haar herunter“, kommentiert der. Ihm scheint es also zu gefallen.

Antonia Hemmer hingegen ist aktuell ziemlich gestresst. Sie habe „keine ruhige Minute“ mehr und deshalb alle Termine abgesagt, wie MANNHEIM24 berichtet.

Antonia Hemmer äußerte sich auch schon, dass sie in Zukunft zwar auch weiter an Reality-TV-Formaten teilnehmen möchte, aber nicht mehr gemeinsam mit ihrem Freund Patrick Romer. „Nächstes Mal alleine“, sagte sie auf Instagram. Verwendete Quellen: instagram.com/antonia_hemmer, bmfsfj.de

