Respektlos oder witzig? Rihanna macht die Queen sexy

Sängerin gibt bebilderte Umstyle-Tipps

Los Angeles - Die Queen gilt als Mode-Ikone, doch sexy Fransen-Shorts und obenrum fast nichts ist eher Rihannas Stil. Das muss nicht so bleiben, findet die Sängerin und erntet mit ihren Vorschlägen prompt einen Shitstorm.

Queen Elizabeth II. hat unverhoffter- und ungebetenerweise ausgerechnet in Rihanna eine prominente Mode-Beraterin gefunden: Die 29-jährige Sängerin, die für aufreizende und aufsehenerregende Outfits bekannt ist, hat offensichtlich zu viel Zeit und der 91-Jährigen per Photoshop den gekrönten Kopf auf ihren eigenen, meist leicht bekleideten Körper gesetzt. Das Ergebnis postete sie am Wochenende auf ihrem Instagram-Profil, dem immerhin mehr als 52 Millionen Menschen folgen.

So kommt die honorige Regentin zu der eher zweifelhaften Ehre, in Minirock, einem riesigen roten Plüsch-Herz-Mantel, mit kniehohen, grünen Stiefeln und Sonnenbrille herumzulaufen - zumindest virtuell. Auch ein Mega-Ausschnitt, ein hautenger Glitzer-Einteiler und spektakuläre High Heels finden sich in der Kollektion.

Das Echo auf Rihannas royale Umstyle-Aktion ist enorm. Fans und Medien streiten sich: Stellen die vier Digital-Montagen des britischen National-Heiligtums eine respektlose Anmaßung, einen harmlosen Spaß oder eine witzige Huldigung anlässlich des 91. Geburtstags der Regentin am vergangenen Freitag dar? Oder heischt die "Umbrella"-Sängerin vielleicht einfach nur wieder mal einfach nur um Aufmerksamkeit?

"Dafür gibt es keine Entschuldigung! Ein widerlicher Akt der Respektlosigkeit!", wettert ein Nutzer, viele andere sehen es ähnlich. "Sie ist die Großmutter von jemandem. Stell dir vor, sie wäre deine …", gibt ein anderer zu bedenken. Nicht wenige finden die Bild-Kombos dagegen gelungen: "Das Foto hat meinen Tag gerettet", lautete ein Kommentar.

Manch einer forderte Rihanna auf, die kontroversen Fotos zu löschen, doch das wird die Sängerin wohl nicht tun. Immerhin änderte sie eine Bildbeschreibung, die wohl selbst ihr zu heftig schien: So wurde aus "Cause u f**k like a [grandma] f**k, u just a amateur" - einer Zeile aus ihrem Song "Both" - der schlichte Hashtag #Gucci.

Auch wenn sie sich selber wohl nicht dazu äußern wird: Die Queen dürfte nicht gerade "amused" über Rihannas Werke sein.

