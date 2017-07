So prall haben wir diesen Mega-Popstar ja noch nie gesehen

Aufregung am Roten Teppich

Bei der Europa-Premiere von „Valerian - Die Stadt der Tausend Planeten“ sorgte ein Star für Aufsehen - wegen eines sehr gut gefüllten Dekolletés.

London - Was ist denn mit Popstar Rihanna (29) los? Zur Europa-Premiere des Luc Besson-Film „Valerian - Die Stadt der Tausend Planeten“ zeigte sich die schöne Sängerin äußert prall. Beim Aussteigen aus der schwarzen Limo drohte beinahe ihr rotes Kleid zu platzten - so eng schien das Dekolleté zu sein.

Rihanna hatte eine knallrote Robe des italienischen Designers Giambattista Valli an,

wie express.de berichtet

. Ein gefundenes Fressen für die Fotografen am Red Carpet in London. Rihanna selbst hat im Film aber nur eine Nebenrolle. „Valerian - Die Stadt der Tausend Planeten“schaffte den besten Neueinstieg in die Charts und landete auf Platz zwei. Nach vorläufigen Trendzahlen sahen 228000 Besucher das Weltraumabenteuer von Regisseur Luc Besson.

#VALERIAN premiere in Hollywood today!!! Shout out to the legendary @lucbesson for once again shutting it down with this phenomenal work of art! Just days away....Who watching come 21st??? #BUBBLE Ein Beitrag geteilt von badgalriri (@badgalriri) am 17. Jul 2017 um 16:12 Uhr

Der Siegeszug der Minions in den deutschen Kinos geht unterdessen weiter. Bereits in der dritten Woche steht die Animationskomödie „Ich - Einfach unverbesserlich 3“ auf Platz eins der offiziellen deutschen Kinocharts. Knapp 462 000 Besucher sahen das neue Abenteuer aus dem Minion-Universum, wie Media Control am Montag mitteilte. Insgesamt kommt der dritte Teil der Reihe damit in Deutschland schon auf fast 2,6 Millionen Kinozuschauer.

