Bekannte deutsche Sängerin ist tot - Sie wurde nur 48 Jahre alt

Eine bekannte deutsche Sängerin ist nach längerer Krankheit verstorben. Sie wurde nur 48 Jahre alt.

Die Hamburger Sängerin Regy Clasen ist im Alter von 48 Jahren verstorben.

Die Musikerin war vor allem in Norddeutschland bekannt.

Sie arbeitete unter anderem für das Musical „Was ihr wollt" am Theater Kiel.

Update vom 3. April: Nach dem Tod von Künstlerin Regy Clasen hat sich ihre Familie mit einem herzerwärmenden Post an die Anhänger gewendet, der auch einen Appell darstellt. Dort bedankt sich ihr Bruder Matthias beim Hamburger Hospiz E.V. im Helenenstift, wo die mit 48 Jahren verstorbene Musikerin ihre letzte Lebensphase verbracht hat.

„Das gesamte Hospizwesen ist ein Segen für Menschen in Todesnähe und deren Angehörige, auch wenn es in der öffentlichen Aufmerksamkeit leider noch etwas unter geht“, schreibt „Mat“ Clasen, der mit seiner Schwester von klein auf die Leidenschaft Musik geteilt hat, in einem Facebook-Post. Dazu ist die Botschaft mit einem Spendenaufruf versehen, um diese für die Gesellschaft so wichtige Einrichtung finanziell ein wenig unter die Arme zu greifen.

Hamburger Sängerin Regy Clasen stirbt nach monatelanger Krankheit

Unsere Erstmeldung vom 31. März 2020:

Hamburg - Die Sängerin Regy Clasen ist im Alter von 48 Jahren im Hospiz Helenenstift in Altona verstorben. Das teilte die Familie der Hamburgerin auf Facebook mit. Die Solokünstlerin, die in den 90er-Jahren durch die A-cappella-Formation „Five live“ bekannt wurde, war in der norddeutschen Musikszene sehr angesehen.

Regy Clasen, die bürgerlich Regine Clasen hieß, sei laut ihrer Familie nach „monatelanger Krankheit von uns gegangen“. Die Sängerin sei noch bis zuletzt bei klarem Verstand gewesen, hätte sich noch von ihren Liebsten verabschieden können und sei dann „im Beisein ihrer Schwester und einer lieben Freundin gestorben“.

Regy Clasen: Arbeitete zuletzt für das Musical „Was ihr wollt“ - „Emotional, aber nicht kitschig“

Die Krankheit hatte Clasens Karriere schon länger ausgebremst, berichtet der Rolling Stone. Die Sängerin war vor allem im norddeutschen Raum unterwegs. Laut NDR spielte sie mit dem Gitarristen Dominic Miller, der sonst für den bekannten britischen Musiker Sting, der selbst schon Konzerte wegen Krankheit absagen musste, arbeitet. Sie sang auch im Duett mit Stefan Gwildis und stand mit Michy Reincke und Bernd Begemann zusammen auf der Bühne.

Eines ihrer letzten Projekte war das Musical „Was ihr wollt“ am Theater Kiel. Dafür schrieb sie zusammen mit Martin Tingvall die Lieder. „Wir beide schreiben sehr emotionale Musik und Texte, aber nie kitschig“, erklärte sie damals. „Das hat sich noch potenziert. Sehr gefühlvoll, berührend, aber nie kitschig.“

Regy Clasen war auch viele Jahre Stammgast bei Hamburg Sounds, der Musik-Live-Sendung von NDR 90,3. Sie sang auch zusammen mit der NDR Bigband, die als einziger Act aus Deutschland bei der letzten Grammy-Verleihung einen Preis gewinnen konnte, für die Obdachlosenzeitschrift „Hinz & Kunzt“.

Regy Clasen: Trauerfeier wegen Corona-Krise schwer

Wegen der Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote während der Corona-Krise ist eine Beerdigung und eine Trauerfeier mit Fans derzeit schwer umzusetzen. Darauf geht auch ihre Familie in dem Facebook-Post ein: „Wenn der Planet sich nochmal dreht und wir wieder beisammen sein und uns in die Arme nehmen dürfen, werden wir Regy gemeinsam gedenken. Fest versprochen!“

