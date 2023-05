„Wir wollen uns sehen“: Datenight bei Antonia Hemmer und Paul Janke wegen „Kampf der Realitystars“

Nach Liebes-Gerüchten

Obwohl Antonia „Kampf der Realitystars“ früh verlassen musste, entstand nach der Show eine enge Verbindung zu Mitkandidat Paul. Auf Mallorca steht nun ein gemeinsamer Abend an.

Palma de Mallorca – Gleich mehrere „Kampf der Realitystars“-Kandidatinnen schienen hellauf begeistert, als sie erfuhren, dass sie gemeinsam mit Paul Janke (41) den titelgebenden „Schiffbruch am Traumstrand“ erlitten hatten. Wie schon vor gut einem Jahrzehnt bei „Der Bachelor“ hatte der 41-Jährige die Qual der Wahl – vor allem Antonia Hemmer (23) und Eva Benetatou (31) waren sichtlich interessiert.

Nach „Kampf der Realitystars“: Was läuft zwischen Antonia Hemmer und Paul Janke?

An Thailands Traumstrand flirtete der Ur-Bachelor allerdings zunächst mit letzterer Dame – für ihre Konkurrentin war nach Folge 3 bereits Schluss. Eva habe sich „an Paul rangeschmissen“, urteilte Antonia Hemmer nach ihrem „Kampf der Realitystars“-Exit. Doch obwohl noch längst nicht alle Folge ausgestrahlt wurden, scheint es so, als sei die ganz große Liebe dabei nicht herausgekommen.

Stattdessen urlaubten Paul Janke und Antonia Hemmer nach den „Kampf der Realitystars“-Dreharbeiten gemeinsam auf Bali. Fans der beiden spekulierten deshalb schnell über eine Romanze. Die Reise hatte allerdings offenbar geschäftliche Gründe, beide promoteten auf dieser nämlich einen Reiseanbieter – viel Spaß hatten der Rosenkavalier und die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin allerdings dennoch, wie etliche Instagram-Storys belegten.

Gemeinsamer Abend geplant: Antonia Hemmer trifft Paul Janke zum „Kampf der Realitystars“-Gucken

Nun kochen die Gerüchte allerdings erneut hoch: „Ich habe Paul geschrieben – wir wollen uns sehen“, verriet Antonia Hemmer am Mittwochnachmittag (3. Mai) in ihrer Instagram-Story. Die „Sommerhaus der Stars“-Gewinnerin von 2022 befindet sich aktuell auf Mallorca – genau wie der 41-jährige Frauenschwarm. Den Abend wolle man gemeinsam verbringen und die neue „Kampf der Realitystars“-Folge (ab 20:15 Uhr auf RTLZWEI) schauen. Ob sich da was anbahnt?

Auch ihr Ex hat das vermeintliche TV-Paar im Blick – und überrascht mit warmen Worten: Paul Janke scheine „einen guten Einfluss“ auf Antonia Hemmer zu haben, so Patrick Romer (27) zuletzt Verwendete Quellen: instagram.com/antonia_hemmer, instagram.com/jankepaul, „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (RTLZWEI/RTL+)

