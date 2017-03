Video: Rapper Kollegah soll Fan verprügelt haben - Polizei ermittelt

Musiker hält sich bedeckt

Leipzig - Nach einer augenscheinlichen Attacke des Rappers Kollegah auf einen Zuschauer, die in einem Internet-Video zu sehen ist, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Nach einer augenscheinlichen Attacke des Rappers Kollegah auf einen Zuschauer hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Es liege der Anfangsverdacht einer gefährlichen Körperverletzung vor, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Leipzig.

Eine entsprechende Online-Anzeige, die am Wochenende einging, sei allerdings von einem Unbeteiligten gestellt worden. Die Anzeige stamme von einem Mann, der die Attacke in einem Internet-Video gesehen und sich danach an die Polizei gewandt hatte. Er sei nicht bei dem Konzert in Leipzig gewesen und stamme auch nicht aus Sachsen.

In dem Video ist zu sehen, wie Kollegah am Samstag einen Mann aus dem Publikum auf die Bühne holt und dann anschließend schubst, schlägt und tritt. Zuvor hatte der Zuschauer augenscheinlich nach der Sonnenbrille des Rappers gegriffen. Der Geschädigte habe sich bislang nicht bei der Leipziger Polizei gemeldet, sagte der Sprecher.

Der Musiker äußerte sich weiterhin nicht zu dem Vorfall. Auf seiner Facebook-Seite kritisierten ihn viele Fans wegen der Attacke.

