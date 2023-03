Quotendesaster vorprogrammiert? DSDS-Finale tritt gegen „Beatrice Egli Show“ an

Quoten-Battle im TV

Schlagerqueen vs. Poptitan – wer holt sich die Zuschauer? Am 15. April liefern sich Schlagersängerin Beatrice Egli und DSDS-Urgestein Dieter Bohlen ein TV-Battle um den größten Marktanteil.

Berlin/Köln – Am 15. April wird es vor den TV-Bildschirmen einen Kampf um die Fernbedienung geben. Denn gleich zwei Musik-Formate liefern sich an diesem Abend ab 20:15 Uhr einen erbitterten Quoten-Kampf. Das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ hat nämlich Konkurrenz bekommen – und das gleich aus den eigenen Reihen. Während Dieter Bohlen (69) ein letztes Mal als DSDS-Juror glänzt, wird auch die ehemalige DSDS-Siegerin Beatrice Egli (34) mit ihrer Musikshow alle Register der Unterhaltungskunst ziehen. Doch wer hat die besten Chancen auf den Quoten-Sieg?

DSDS-Juror Dieter Bohlen: So könnte er die „Beatrice Egli Show“ schlagen

Von Traumquoten träumt die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ schon seit geraumer Zeit. Im März 2021 hatte sich der Sender von ihrem Vorzeige-Juror Dieter Bohlen getrennt. Doch die Folgestaffel mit Florian Silbereisen (41) brachte nicht den erwünschten Erfolg. Die Rückkehr es Pop-Titan sorgte gleich zu Beginn der Jubiläumsstaffel für eine hohe Einschaltquote (11,5 Prozent Marktanteil), doch das Interesse ebbte auch ebenso schnell wieder ab.

Dennoch könnte das Staffel-Finale Mitte April noch einmal richtig an Fahrt aufnehmen. Denn RTL hatte die 20. Staffel gleichzeitig als die letzte angekündigt. Somit auch die letzte Gelegenheit für die Zuschauer, Bohlen beim Sprüche klopfen zu erleben und ein letztes Jury-Urteil aus seinem Mund zu hören.

Schlagersängerin Beatrice Egli vs. Dieter Bohlen: Das sind ihre Chancen als Quoten-Queen

Doch auch Beatrice Egli hat gute Karten und könnte DSDS sogar ein Quotendesaster bescheren. Die blonde Schweizerin hatte laut swr.de erst im vergangenen Herbst mit ihrer gleichnamigen Show im SWR Fernsehen und MDR Fernsehen rund 2,143 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme gelockt. Das entspricht einem bundesweiten Marktanteil von 8,5 Prozent; im MDR-Sendegebiet waren es sogar 13 Prozent.

+ Beatrice Egli, die 2013 DSDS gewann, hat Dieter Bohlen viel zu verdanken – nun tritt sie gegen den Poptitan mit ihrer eigenen Schlagershow zum Quotenduell an © RTL/RTL+ & Screenshot/ZDF/Die Giovanni Zarrella Show

Auch die Auswahl der Gäste könnten laut schlagerprofis.de die Quoten weiter befeuern. Auf dem Programm stehen unter anderem Mireille Mathieu (76) und Peter Maffay (73). Es ist bereits die dritte Ausgabe der „Beatrice Egli Show“, die im April 2022 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Ein weiterer Pluspunkt für die 34-Jährige: Die Unterhaltungsshow wird auch im Schweizer Fernsehen SRF zu sehen sein.

Ob es für Dieter Bohlen am Ende reicht, die Herzen der Zuschauer für sich zu gewinnen? In den letzten Wochen musste der 69-Jährige so einiges an Kritik über sich ergehen lassen. Damit ist er nicht allein, denn auch ein anderes Urgestein der Show musste jüngst einstecken: Seine Zeit sei „leider vorbei“, urteilten einige Fans über DSDS-Liebling Menowin Fröhlich (35). Verwendete Quellen: schlagerprofis.de, swr.de

