Queen-Tod: Prinz Harry erlebt traurigen Geburtstag – Aufregung um „herzlose“ Entscheidung von König Charles

Der Leichnam von Queen Elizabeth II. ist in der Westminster Hall aufgebahrt. Trauernde können dort bis Montagmorgen Abschied nehmen. Alle Geschehnisse im News-Ticker.

Trauernde nehmen Abschied von Queen Elizabeth II.: Kilometerlange Schlange erreicht Tower Bridge

Update vom 15. September, 12:10 Uhr: Um Abschied von Queen Elizabeth II. zu nehmen, harren hunderttausende Trauernde auch über Nacht aus. Wie die BBC berichtet, soll die Schlange bereits etwa 5,3 Kilometer lang sein und bis zur ikonischen Tower Bridge im Herzen Londons reichen. Ob tatsächlich alle Wartenden bis Montagmorgen an die Reihe kommen werden, ist allerdings fraglich. Inzwischen wird mit insgesamt zwei Millionen Besuchern gerechnet.

Going to pay homage to one of the strongest women who ever lived. 10:30am Tower Bridge end of the queue. #QueueForTheQueen pic.twitter.com/2kwfqmBU79 — Martina Caprio (@martidgfl) September 15, 2022

Auf Twitter hielt eine Anhängerin des britischen Königshauses die eindrucksvollen Szenen fest. „Ich werde der stärksten Frau, die jemals lebte, Tribut zollen“, schrieb sie unter ein Foto, das Massen an Wartenden zeigt.

„Herzlos“: Palastmitarbeiter erfahren von Entlassung unter König Charles III. in der Trauerzeit

Update vom 15. September, 11:35 Uhr: Der Guardian meldet niederschmetternde Nachrichten, die wahrlich zum falschen Zeitpunkt kommen. Inmitten der höchsten Trauerphase um die kürzlich verstorbene Queen Elizabeth II. beklagt die Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes die Entscheidung, das Personal von König Charles über Entlassungen zu informieren. Bis zu 100 Angestellte des Clarence Houses seien informiert worden, dass ihre Dienste womöglich nicht mehr benötigt werden.

+ König Charles III. soll nach dem Tod von Queen Elizabeth II. nun eine Reihe langjähriger Mitarbeiter per Brief gekündigt haben © Henry Nicholls/Reuters Pool/AP/dpa

Einige der Mitarbeiter sind schon seit Jahrzehnten tätig und müssen nun nach der Thronbesteigung um ihren Arbeitsplatz bangen. Mark Serwotka, der Generalsekretär der Gewerkschaft für öffentliche und kommerzielle Dienstleistungen (PCS) nannte den Zeitpunkt „extrem kaltschnäuzig“ und „herzlos“. Er wolle sich für „volle Arbeitsplatzsicherheit“ einsetzen.

Das Clarence House, das sich neben dem St. James‘s Palace im Zentrum Londons befindet, ist die offizielle Londoner Residenz des Prinzen von Wales und der Herzogin von Cornwall. Die Büros von König Charles und Camilla werden nach dem Tod der Königin in den Buckingham-Palast verlegt, und das Personal hatte erwartet, dass es versetzt wird. Korina Massicat (22), Politikstudentin an der Durham University aus dem Osten Londons, bringt es auf den Punkt: „Das sind Leute, die hart gearbeitet haben und treu und loyal sind. Niemand verdient es, entlassen zu werden, nur weil jemand stirbt“.

Trauriger Geburtstag für Prinz Harry: Statt zu feiern, muss er Abschied von der Queen nehmen

Update vom 15. September, 10:50 Uhr: Prinz Harry ist am Donnerstag 38 Jahre alt geworden, doch nach Feiern dürfte dem Enkel von Queen Elizabeth II. ganz und gar nicht zumute sein: Sein Geburtstag fällt in die zehntägige Staatstrauer um die jüngst verstorbene Königin. Harry und dessen Frau Herzogin Meghan sind nach dem Tod der Queen länger als ursprünglich geplant in Großbritannien geblieben, um an den Trauerzeremonien teilzunehmen. Ihre beiden Kinder Archie (3) und Lilibet (1) sind in den USA geblieben.

Das Verhältnis zu seiner Oma galt als humorvoll und innig. In einer persönlichen, emotionalen Botschaft dankte Harry ihr für ihr „ansteckendes Lächeln“. Er und seine Familie würden auch in dem Gedanken daran lächeln, dass die Queen nun wieder mit ihrem geliebten Ehemann, Harrys Großvater Prinz Philip, vereint sei, schrieb er. Beim Trauerzug von Queen Elizabeth II. kämpfte Prinz Harry sichtlich mit den Tränen. Am kommenden Montag findet das Staatsbegräbnis für die Monarchin statt.

Royal-Family ist am Sarg wie erstarrt, nur Meghan und Harry halten sich an den Händen

Update vom 15. September, 10:11 Uhr: Die Prozession brachte die engste Familie am Sarg von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) zusammen. Doch nur ein Paar spendete sich Trost durch Berührungen, hielt sich an den Händen. Die Ex-Royals Prinz Harry (37) und Meghan Markle (41) sind vom Protokoll ausgenommen, das von Emotions-Bekundungen in der Öffentlichkeit absieht. So wirken König Charles III.(73) und Königsgemahlin Camilla (74) wie erstarrt. Auch sein Sohn Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40), sowie der Bruder des Königs, Prinz Edward (58) und seine Gattin Gräfin Sophie von Wessex (57) müssen mit ihrer Trauer alleine zurechtkommen.

+ Meghan Markle und Prinz Harry können sich gegenseitig Trost spenden, während die anderen Royals dem Protokoll Genüge tun müssen. © Emilio Morenatti/dpa

Unvermittelt hat man wieder das Bild der kleinen gebrechlichen Queen in Schwarz vor Augen, die angesichts des in der Hochphase der Corona-Pandemie verstorbenen Prinzgemahls Prinz Philip (99, † 2021) alleine und verlassen in der riesig anmutenden Kirchenbank von ihrem geliebten Mann Abschied nehmen musste.

Totenwache für Queen Elizabeth II.: Wachmann kollabiert am Sarg in der Westminster Hall

Erstmeldung vom 15. September, 9:45 Uhr: London – Für etliche Soldaten war es langer Marsch, der am Mittwoch den Sarg Queen Elizabeths II. vom Buckingham Palast zur Westminster Hall geleitete. Ein Wachmann war der Belastung nicht mehr gewachsen oder wurde von seiner Trauer übermannt. Der Mann war bei der Wache, die auf dem Podium eingeteilt war, um den Sarg der Königin zu schützen. Angesichts der aufgebahrten Monarchin wurde der königliche Gardist ohnmächtig und fiel vom Podest.

+ Der Schockmoment: Bei der Totenwache für Queen Elizabeth II. brach ein Wachmann in der Nacht auf Donnerstag zusammen und prallte mit dem Gesicht auf den Boden – die Umherstehenden eilten sofort zu Hilfe © Screenshot/BBC

Umstehende Wachen reagierten sofort und halfen dem zu Boden gestürzten Mann eilfertig. Doch im ersten Moment war der Sturz für die Menschen, die in der Nähe warteten, um von der Queen Abschied zu nehmen, ein großer Schock. Einige schlugen die Hände vor dem Gesicht zusammen und meldeten den Zwischenfall auch später in den sozialen Medien. Einer twitterte: „Er muss so überwältigt gewesen sein von dem, was passiert ist.“ Gute Besserung und Segenswünsche wurden ebenfalls zahlreich geteilt.

