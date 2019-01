Sorge um Mann der Queen: Prinz Philip mit Auto verunglückt

„Geschockt“

Prinz Philip, der Mann von Queen Elizabeth II., ist in einen Autounfall verwickelt gewesen.

London – Sorge um Prinz Philip (97): Der Mann von Queen Elizabeth II. ist am Donnerstag in einen Autounfall verwickelt gewesen. Das teilte der Buckingham Palace mit. Mehrere Medien berichten über den Vorfall.

Demnach sei der Unfall mit dem Range Rover nahe des Landsitzes Sandringham geschehen. Prinz Philip blieb dabei unverletzt. Der Prinz sei „bei Bewusstsein, aber geschockt“, zitiert die Daily Mail einen Sprecher der britischen Royals.

Prinz Philip in Unfall verwickelt: Range Rover liegt auf der Seite

Bilder von der Unglücksstelle zeigen, wie ein schwarzer Range Rover auf der Seite liegt. Ein weiterer Wagen scheint in einen Graben gefahren zu sein. Ein Polizeisprecher schilderte laut Daily Mail: „Gegen 15 Uhr wurden wir zu dem Unfall gerufen, bei dem zwei Fahrzeuge kollidiert sein sollen.“ In einem Statement aus dem Buckingham Palace hieß es kurz darauf: „Der Duke von Edinburgh war heute Nachmittag gemeinsam mit einem anderen Fahrzeug in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der Herzog blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Sandringham Estate.“

Prinz Philip ist seit mehr als 70 Jahren mit Queen Elizabeth (92) verheiratet. Der Duke von Edinburgh nähert sich langsam aber sicher seinem 100. Geburtstag. Für sein Alter ist der Gemahl der Queen noch recht agil - doch was passiert eigentlich, wenn Prinz Philip stirbt?

