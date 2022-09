Staatsdinner vor Queen-Beerdigung: Nächster Rückschlag für Harry und Meghan

Veranstaltung am Sonntagabend

Nächster Rückschlag für Harry und Meghan vor der Beerdigung der Queen: Bei einer Veranstaltung von König Charles III. dürfen sie nicht dabei sein.

London – Ganz Großbritannien trauert um Queen Elizabeth II. Nach dem Tod der Monarchin steuert London nun aber auf das wohl größte mediale Ereignis des Jahres zu: Das Begräbnis der langjährigen Regentin. Auch in Deutschland werden die Trauerfeierlichkeiten am Montag in etlichen TV-Sendern zu sehen sein. Alle Infos zur Beerdigung der Queen gibt es hier.

Queen-Beerdigung am Montag: Prinz Harry erhält Uniform-Ausnahmen – aber darf an einer Veranstaltung nicht teilnehmen

Besonders schwer dürfte die Zeit der Trauer natürlich für ihre Familie ausfallen. König Charles III. muss sich mitten in der Zeit der Staatstrauer bereits um etliche verpflichtende Anlässe kümmern. Ganz eklatfrei blieb der neue Regent in seinen ersten Tag als Monarch allerdings bereits nicht. Unter anderem sorgte ein Kugelschreiber schon um einen Aufreger um King Charles. Besonders genau beäugt werden dieser Tage auch Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan, die sich zu diesem traurigen Anlass selbstredend ebenfalls in London aufhalten.

Viel wurde spekuliert, wie wohl die Stimmung zwischen Harry und seinem Bruder William sein wird. Die Beziehung der beiden gilt seit Harrys royalem Rückzug als angespannt. Für Queen Elizabeth sollen die beiden allerdings ihre Differenzen beiseite gelegt haben. Dennoch scheint Harry im Kreise der Royals weiterhin ein wenig im Abseits zu stehen. Unter anderem hieß es erst, er dürfe am Montag bei der Beerdigung nicht standesgemäß in Uniform erscheinen, da er nicht mehr aktives Mitglied der Königsfamilie sei. Für ihn und den ebenfalls öffentlich in der Kritik stehenden Prinz Andrew soll nun aber doch eine Uniform-Ausnahme gemacht werden. Keine Ausnahmen gibt es derweil bei einer anderen besonderen Veranstaltung im Vorfeld zur Beerdigung.

+ Prinz Harry und seine Frau Meghan erweisen Königin Elizabeth II. die letzte Ehre, während der Sarg aufgebahrt steht. © Christopher Furlong / dpa

König Charles III. veranstaltet Staatdsdinner zu Ehren der Queen – Meghan und Harry sind außen vor

Wie die Königsfamilie nun bekannt gab, wird König Charles nämlich am Sonntagabend ein Staatsdinner ausrichten. Bei der Veranstaltung im Buckingham Palace werden allerdings Harry und Meghan fehlen, hieß es in einer Mitteilung des Palastes. Der Grund: Das Abendessen sei lediglich „arbeitenden Royals“ vorbehalten. Hierzu zählen Meghan und Harry seit dem „Megxit“ 2020 offiziell nicht mehr. Selbiges gilt übrigens auch für den nach seinen Verwicklungen in einen Missbrauchsskandal von seinen royalen Titeln entbundenen Prinz Andrew.

Ein nächster Rückschlag also für Harry und Meghan mitten in der Trauer um Harrys geliebte Großmutter – und nicht der erste Grund, der zwischen dem Paar und dem neuen König zu Reibereien führen soll. Angeblich sind Harry und Meghan nämlich sauer, da Charles deren Kinder, Archie und Lilibet, keine royalen Titel geben möchte. Derweil soll bereits klar sein, welche zwei persönlichen Gegenstände die Queen mit ins Grab nimmt. (han)

