Sie wollten Schlagerstars werden: Iris Klein und Peter gemeinsam auf der Bühne vor Publikum

„Hallo Deutschland“

Lange bevor ihre Ehe wegen seiner vermeintlicher Liaison mit Yvonne Woelke in die Brüche ging, wollten Peter und Iris Klein im Musikbusiness durchstarten - als Schlagerduo.

Mallorca – Dass sie einmal über Monate hinweg die Schlagzeilen bestimmen würden, damit haben Iris (55) und Peter Klein (55) wohl nicht gerechnet. Wenn, dann hätten sie sich sicherlich gewünscht, dass es an ihren Gesangskünsten liegt und nicht weil sie nach der vemeintlichen Dschungelcamp-Affäre von Peter und Yvonne Woelke (41) ihre Ehe in aller Öffentlichkeit beendete. Denn was viele Fans der beiden nicht wissen: Iris und Peter wollten einst als Schlagerduo durchstarten.

Iris und Peter Klein traten als Schlagerduo auf

Dass in Peter ein leidenschaftlicher Sänger steckt, ist schon lange bekannt. Der gelernte Maler und Lackierer stellt auf Instagram gerne sein Talent unter Beweis. Aktuell soll er sich in Hamburg aufhalten, wo Peter nach dem Liebes-Aus mit Iris nun als Kneipensänger durchstarten will. Es ist nicht das erste mal, dass er versucht, sein Hobby zum Beruf zu machen.

Denn Iris und Peter haben sich bereits vor einigen Jahren im Schlagergenre ausprobiert. Ein Video zeigt die beiden Pfälzer bei einem Auftritt in der „Deutschen Schlager Hitparade,“ wo sie als Schlagerduo „2 wie wir Iris und Peter Klein“ ihren Song „Hallo Deutschland“ zum besten geben.

Feiern Iris und Peter Klein ihr Comeback als Schlagerduo?

Die Hommage an ihre Heimat besticht mit Strophen wie „der Tag, er hat begonnen, er strahlt im Morgenrot, vom Bäcker um die Ecke riecht die Luft nach frischem Brot. Es schlägt die alte Glocke wie immer um halb zehn, eine gute Zeit zum Frühstück, mal in die Stadt zu gehen...“

Beim Refrain „Hallo Deutschland, Deutschland hallo, schöne Heimat [...] weil dich jeder von uns mag, wünschen wir dir einen schönen Tag“ gibt es kein Halten mehr. Im Publikum sind Iris‘ beiden Töchter Jenny Frankhauser (30) und Daniela Katzenberger (36) zu sehen, wie sie frenetisch mitfeiern. Die ikonischen „Stirnaugenbrauen“ der Katze lassen erahnen, dass die Aufnahme mindestens zehn Jahre alt sein muss.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Doch der erhoffte Durchbruch nach ihrem Auftritt in der „Deutschen Schlager Hitparade“ blieb aus. Gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit gab es für Iris und Peter nur noch im Reality-TV. Vielleicht kommt es ja doch noch zu einer Reunion von „2 wie wir Iris und Peter Klein“, schließlich ließen die beiden gerade erst verlauten, dass sie nach der medialen Schlammschlacht rund um ihr Ehe-Aus nun doch Freunde bleiben wollen.

Ihre Fans machen sich derweil große Sorgen um Iris Klein. In einem Instagramvideo wirkte diese wie benebelt und gab sogar zu, Psychopharmaka zu nehmen.

