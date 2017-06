Prinz Philip wieder aus dem Krankenhaus entlassen

Nach zwei Nächten

Prinz Philip (96) sitzt neben der Queen bei der offiziellen Geburtstagsparade in der Kutsche.

Es war eine Schocknachricht: Prinz Phillip musste am Dienstagabend ins Krankenhaus eingeliefert werden. Doch inzwischen wurde er wieder entlassen.

London - Nach zwei Nächten im Krankenhaus ist der Ehemann von Königin Elizabeth II., Prinz Philip, wieder nach Hause entlassen worden. "Ich kann bestätigen, dass der Herzog von Edinburgh heute Morgen das Krankenhaus verlassen hat", sagte ein Sprecher des Buckingham-Palastes am Donnerstag in London.

Der 96-Jährige Philip war am Dienstagabend ins Londoner King-Edward-VII-Krankenhaus eingeliefert worden. Nach Angaben des Königshauses handelte es sich um eine reine "Vorsichtsmanahme", da sich Philip aufgrund einer Vorerkrankung eine Infektion zugezogen hatte. Prinz Philip steht seit 65 Jahren als Prinzgemahl an der Seite der britischen Königin. Der Palast hatte Anfang Mai angekündigt, dass er ab Herbst in Rente gehen und keine öffentlichen Repräsentationspflichten mehr wahrnehmen will - außer auf eigenen Wunsch.

