Prinz Harry und Meghan laden Tausende Zuschauer zur Hochzeit ein

Kensington-Palast teilt mit:

Prinz Harry und Meghan Markle laden zu ihrer Hochzeit mehr als 2500 Zuschauer ein. Das gab der Kensington-Palast am Freitag bekannt.

London - Der britische Prinz Harry (33) und seine Verlobte Meghan Markle (36) laden mehr als 2500 Menschen als Zuschauer zu ihrer Hochzeit am 19. Mai ein. Das teilte der Kensington-Palast am Freitag mit. „Prinz Harry and Ms. Meghan Markle werden 2640 Mitglieder der Öffentlichkeit an ihrem Hochzeitstag auf Schloss Windsor einladen, um die Ankunft des Bräutigams und der Braut und ihrer Gäste und die Kutschprozession zu verfolgen, wenn sie das Schloss verlässt“, hieß es auf dem Twitter-Kanal des Palasts. Unter den Gästen seien Mitarbeiter von wohltätigen Organisationen, Schulkinder und Angestellte des Königshauses. Geplant ist, dass das Brautpaar in einer Kutsche durch die Gassen von Windsor fährt, um noch mehr Menschen an dem Fest teilhaben zu lassen.

