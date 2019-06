Ehe-Krise zwischen Harry und Meghan? Seine Ex taucht plötzlich auf

Hängt der royale Haussegen schief?

Kriselt es schon in der noch jungen Ehe zwischen Prinz Harry und Herzogin Meghan? Ein Anzeichen dafür könnte sein, dass Harrys Ex-Freundin Chelsy Davy in London gesichtet wurde.

London - Wie schief hängt der Haussegen im Frogmore Cottage, dem royalen Domizil von Prinz Harry und Herzogin Meghan, wirklich? Nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes Archie, gab es immer wieder Gerüchte, wonach die Ehe des royalen Paares eine Krise durchliefe. Einen weiteren Anhaltspunkt dafür, dass es in der Beziehung der jungen Eltern nicht unbedingt rund läuft, veröffentlichte nun das australische Portal New Idea.

Prinz Harrys Ex-Freundin in London gelandet: Wie steht es um seine Ehe zu Meghan?

Wie das Portal berichtet, soll sich in der vergangenen Wochen eine ganz besondere Person auf den Weg in die britische Hauptstadt gemacht haben. Chelsy Davy war von 2004 bis 2011 die feste Freundin des Duke of Sussex und galt wohl in Expertenkreisen als mögliche Ehefrau für Harry. Auch nach ihrer Trennung im Jahr 2011 sollen die beiden noch ein gutes Verhältnis gehabt haben. So war Davy, wie auch ihre Nachfolgerin Cressida Bonas, zu Gast bei der Hochzeit von Harry und Meghan im vergangenen Jahr.

Wie New Idea unter Berufung auf royale Insider berichtet, soll es sogar im Jahre 2015 noch zu einem geheimen Rendezvous zwischen Harry und seiner Chelsy gekommen sein. Nur ein Jahr, bevor die Beziehung des britischen Prinzen zu Meghan Markle öffentlich gemacht wurde. Was bedeutet es nun also für die Ehe, wenn Harrys langjährige Partnerin London einen Besuch abstattet?

Ist Prinz Harry mit Herzogin Meghan nicht glücklich? Fans äußern Verdacht

Angeblich soll die 33-Jährige bewusst in die britische Metropole gereist sein, um sich persönlich davon zu überzeugen, wie es ihrem Ex-Freund geht. Dafür hat Davy auch einige Orte aufgesucht, die von Mitgliedern der Königsfamilie regelmäßig frequentiert werden. Ob es tatsächlich zu einem Treffen mit Harry kam, ist jedoch nicht bekannt.

Unter dem offiziellen Instagram-Account von Prinz Harry und Herzogin Meghan spekulieren auch einige Nutzer über die Gefühlslage in Frogmore Cottage. Unter einem Bild, das den Prinzen und die Herzogin bei den Feierlichkeiten zum Geburtstag von Königin Elisabeth zeigt, schreibt ein Nutzer: „Geht es nur mir so oder schaut Harry sehr unglücklich?“ Einer anderer urteilt: „Harry sah heute nicht glücklich aus.“ Durchlebt die junge Ehe knapp ein Jahr nach ihrer Schließung schon eine erste Zerreißprobe? Die Entwicklungen in den nächsten Monaten könnten mehr Klarheit schaffen.

