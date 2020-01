„Verbrenne die Stadt ...“: Prinz Harry provoziert mit Video - Ist er jetzt völlig auf Abwegen?

Clip wirft Fragen auf

Nach der Rücktritts-Ankündigung von Prinz Harry und Herzogin Meghan überrascht Harry nun mit einer eindeutigen Botschaft. Doch was soll das?

Prinz Harry und Herzogin Meghan werden für ihre Rücktritts-Entscheidung stark kritisiert.

Nun gießen die beiden Öl ins Feuer.

Ein nun veröffentlichtes Video lässt Schlimmeres vermuten.

London - Die Erleichterung bei Prinz Harry und seiner Ehefrau Herzogin Meghan dürfte momentan unermesslich sein. Nachdem das Paar seinen Rücktritt von allen royalen Pflichten* angekündigt hatte, stimmte die Queen dem Vorhaben der beiden schließlich zu. Doch was der 35-Jährige mit seiner aktuellen Botschaft bewirken will, sorgt für Unklarheit.

Meghans Prinz Harry auf veröffentlichtem Video zu sehen - Botschaft gibt Rätsel auf

Während Herzogin Meghan gemeinsam mit Baby Archie* momentan in Kanada im Urlaub ist, wurde über den offiziellen Instagram-Account des Paares* ein kurzes Video hochgeladen, das automatisch nach 24 Stunden wieder gelöscht wird. Darauf zu sehen: Prinz Harry bei einem offiziellen Termin.

Bei der Gruppen-Auslosung der Rugby-WM im Buckingham Palace zeigte sich der 35-Jährige erstmals seit der gemeinsamen Rücktritts-Ankündigung. Doch während das Video auf den ersten Blick einen völlig gewöhnlichen Eindruck erweckt, sorgt der im Hintergrund eingespielte Song für Verwirrung.

Meghans Prinz Harry: Seltsame Botschaft im Hintergrund zu hören

Zu hören ist nämlich das Lied „This is the one“ von der Band „The Stone Roses“. Bei genauerem Hinhören wirft der darin gesungene Text jedoch Fragen auf. „Ich würde gerne das Land verlassen. Für einen Monat voller Sonntage. Verbrenne die Stadt, in der ich geboren wurde. Ein Mädchen, das vom Feuer verbrannt wurde. Wir alle kennen ihren Wunsch. Wir alle kennen ihre Pläne, die sie gemacht hat.“

Möchte der Prinz hiermit etwa seine allgemeine Haltung dem britischen Volk gegenüber ausdrücken? Oder ist diese Musik etwa versehentlich vom PR-Team ausgewählt worden? Das Paar selbst* hat sich zu dem umstrittenen Video bislang noch nicht geäußert. Es dürfte der allgemeinen negativen Stimmung jedoch noch zusätzlichen Antrieb geben.

Video: Ziehen Harry und Meghan jetzt weg?

Prinz Harry und Herzogin Meghan: Ist das Paar sauer auf London?

Nachdem Meghan nämlich ein Foto einer Charity-Veranstaltung geteilt hatte, wurde ihr von wütenden Fans übel mitgespielt. Eine von ihnen reagierten sogar mit einer unglaublichen Forderung. Viele Fans spekulieren währenddessen, ob die Herzogin in Zukunft beispielsweise wieder als Schauspielerin* arbeiten könnte. Der Bruder von Herzogin Kate scheint währenddessen mit Depressionen zu kämpfen haben. Die 38-Jährige begleitete ihn offenbar zu einer Therapie.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Yui Mok