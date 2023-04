Prügel, Drogen, Poolparty: Prinz Harrys Eskapaden in Bildern

5 von 13

2005 heiratet Harrys Vater Charles seine langjährige Geliebte Camilla Parker Bowles. Das Bild zeigt Prinz Harry und Prinz William am Tag der Hochzeit in Windsor. Im gleichen Jahr zeigt Harry sind auf dem Kostümfest von Olympiareiter Richard Meadeim in NS-Uniform. Harrys Offizierslaufbahn ist gefährdet, die Empörung stellt alle bisherigen Dummheiten in den Schatten. Harry entschuldigt sich und besucht vor Eintritt in die Armee einen Anti-Diskriminierungs-Kurs.

© Wigglesworth/dpa