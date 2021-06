Philipp Mickenbecker ist tot: Deutscher Youtube-Star stirbt mit 23 Jahren wenige Monate nach bitterer Diagnose

Vom Kanal „The Real Life Guys“

+ © Screenshot: Youtube/The Real Life Guys Youtuber Philipp Mickenbecker ist im Alter von 23 Jahren verstorben. © Screenshot: Youtube/The Real Life Guys

Der Youtuber Philipp Mickenbecker ist an seiner Krebserkrankung gestorben. Die traurige Nachricht erreichte die Fans in einem emotionalen Instagram-Post.

Bensheim - Youtube-Star Philipp Mickenbecker ist tot. Der 23-Jährige starb offenbar bereits am Mittwoch (9. Juni) an den Folgen einer erneuten Krebserkrankung*.

Youtuber Philipp Mickenbecker ist tot

„Philipp ist gestern Abend im Krankenhaus von uns gegangen. Wir waren alle bei ihm“, heißt es auf der Instagram*-Seite von „The Real Life Guys“. Auf dieser und der gleichnamigen Youtube-Seite (13,5 Millionen Follower) hatten Philipp Mickenbecker und sein Zwillingsbruder Johannes seit 2016 mit Videos für Unterhaltung gesorgt.

Philipp starb offenbar an den Folgen einer erneuten Krebserkrankung, die er im Oktober öffentlich gemacht hatte. Es war bereits die dritte Krebserkrankung für den jungen Mann. Sein Arzt hatte ihm mitgeteilt, dass der Tumor sich bereits im Endstadium befinde und ihm nur noch wenige Monate zu leben bleiben würden*.

In der jetzigen Meldung auf Instagram heißt es zu Philipps Tod weiter: „Er hat in den letzten Wochen oft starke Schmerzen gehabt und wir sind uns sicher, dass er jetzt an einem besseren Ort ist. Jesus hat gestern seine Hand über uns gehalten. Wir sind unglaublich dankbar so einen unfassbar tollen Freund gehabt zu haben und sind dankbar für jeden Moment, den wir mit ihm in den letzten Jahren erleben durften.“

Für seinen offenen und positiven Umgang mit seiner Krankheit wurde der Internet-Star von den Followern schon zuvor gefeiert. Auch unter dem jetzigen Post finden sich etliche Fan-Nachrichten in diese Richtung. „Was für ein Vorbild“, ist etwa zu lesen. (rjs) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.