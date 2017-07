G20-Gipfel: Jones erteilt Trump, Putin und Erdogan Hausverbot

„Wir müssen leider draußen bleiben“

In wenigen Tagen steigt in Hamburg der G20-Gipfel - Drag-Queen Olivia Jones will bestimmte Staatschefs jedoch nicht in einem ihrer Kiez-Clubs sehen und macht auch keinen Hehl daraus.

Hamburg - Hamburgs Vorzeige-Drag-Queen Olivia Jones und ihre Freunde haben zum G20-Gipfel in ihren Kiez-Lokalitäten vorsorglich ein Hausverbot gegen „Populisten und Despoten“ verhängt. „Wir müssen leider draußen bleiben“, heißt es dreisprachig auf einem Aufkleber mit den durchgestrichenen Konterfeis der Staatschefs Trump, Erdogan und Putin, der im Vorfeld des Gipfels auf vielen Türen von Kiez-Clubs und St.-Pauli-Treffpunkten zu sehen ist. Olivia Jones - eine Kunstfigur des Travestiedarstellers Oliver Knöbel - betreibt auf St. Pauli mittlerweile mehrere Bars und gastronomische Betriebe. Sie ist auch durch Fernsehauftritte bekannt. Der G20-Gipfel ist am 7./8. Juli.

