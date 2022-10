Oliver Pocher zum sechsten Mal Vater? Amira Pocher schließt erneute Schwangerschaft nicht aus

Comedian im Familienglück

Oliver und Amira Pocher sind die glücklichen Eltern zweier Söhne. Aus erster Ehe hat der Comedian drei weitere Kinder. Eine echte Großfamilie - die laut Amira auch durchaus noch wachsen könnte.

Köln – Oliver Pocher (44) kennt man als frechen Comedian, der gerne dick aufträgt, oder als öffentliche Persönlichkeit, der sich vor keinem Promi-Streit scheut. Fernab von skandalösen Schlagzeilen – wie sein bevorstehender Rechtsstreit mit Model Anna Wilken – ist der gebürtige Hannoveraner aber auch leidenschaftlicher Familienvater. Fünf Kinder hat er – und wenn es nach seiner Frau Amira (30) geht, könnte die bunte Großfamilie in nächster Zeit auch noch Zuwachs bekommen.

Comedy-Urgestein und Lieblingspapa: Oliver Pocher schützt Identität seiner Kinder

Man würde es ihm kaum zutrauen, aber Familie wird bei Oliver Pocher großgeschrieben. Aus seiner Ehe mit dem Münchner Model Alessandra Meyer-Wölden (39) hat er drei Kinder: Tochter Nayla (12) und die Zwillinge Emanuel und Elian (10). Seit 2019 ist der scherzfreudige Komödiant mit Amira Pocher verheiratet und teilt im gemeinsamen Podcast „Die Pochers hier!“ amüsante Einblicke in das Leben als Eheleute. Das Liebesglück der beiden machen ihre zwei Söhne perfekt, die 2019 und 2020 das Licht der Welt erblickten.

Bewundernswert ist, dass Oliver Pocher die Identitäten seiner Sprösslinge streng geheim hält – während viele Promi-Kollegen wie Sarah Engels (30) ihren Familienalltag ganz offen mit der Welt teilen und sich nicht davor scheuen, die lieben Kleinen schon im Kindesalter den Fans vorzuführen. Zwar kennt man die Namen seiner drei Erstgeborenen, Fans des Comedy-Urgesteins wissen aber bis heute nicht, wie seine zwei Jüngsten heißen. Auch in den sozialen Medien sind die Pocher-Kids nur selten zu sehen – und wenn überhaupt, dann mit einem knalligen Emoji, der ihre Gesichter verdeckt.

Die verrücktesten Promi-Kindernamen Exa Dark Sideræl: Tochter von Entrepreneur Elon Musk und Musikerin Grimes Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence: Tochter von Finanzier Arpad Busson und Schauspielerin Uma Thurman Lyra Antarctica: Tochter von Musiker Ed Sheeran und Cherry Seaborn Sparrow James Midnight: Sohn von Schauspielerin Nicole Richie und Musiker Joel Madden Diva Thin Muffin: Tochter von Musiker Franz Zappa und Adelaide Gail Zappa

„Hart am Überlegen“: Amira Pocher spielt mit dem Gedanken, nochmal Mama zu werden

In ihrem Podcast „Hey Amira“ widmet sich Amira Pocher eigentlich anderen Themen als ihrem Privatleben, in der neuesten Folge lässt sie aber doch tief blicken und plaudert ganz offen aus dem Nähkästchen. Denn im Gespräch mit dem Gedächtnisexperten Dr. Boris Nikolai Konrad geht es plötzlich um Kinder. Ihr Gegenüber ist vierfacher Papa, worauf Amira voller Begeisterung entgegnet: „Und ich bin so hart am überlegen, noch ein drittes? Die sind beide gerade in so einer anstrengenden Phase, so eine schwierige Phase“. Klingt ganz so, als könnte der Storch in gar nicht mal so ferner Zukunft nochmal am Hause Pocher Halt machen – auch wenn sie elternmäßig gerade noch alle Hände voll zu tun haben.

Ihre beiden Jungs halten Oliver und Amira Pocher sicher mächtig auf Trapp, aber das ist bei einer so lustigen und schelmischen Familie ja kein Wunder. Das Elternsein scheinen die beiden jedenfalls gut hinzubekommen und strahlen auf gemeinsamen Fotos vor Glück. Außerhalb der eigenen vier Wände vergreift sich Amiras Liebster aber nach wie vor gerne mal im Ton. Oliver Pocher soll eine Zuschauerin bei einem Live-Auftritt so beleidigt haben, dass diese den Saal verließ. Verwendete Quellen: rtl.de, goldenekamera.de, Podcast „Hey Amira“ von AudioNow, vogue.com

Rubriklistenbild: © Screenshot/Instagram/amirapocher (Fotomontage)