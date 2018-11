Bildhübsch und deutlich jünger: Oliver Pocher präsentierte seine neue Freundin

In München

So hübsch ist die neue Frau an seiner Seite: Oliver Pocher hat am Samstagabend seine Freundin der Öffentlichkeit präsentiert.

München - Bei der Benefiz-Gala der „McDonalds Kinderhilfe Stiftung“ in München waren viele prominente Gäste geladen. Darunter auch der Moderator Oliver Pocher (40) - und der kam nicht allein. Zum ersten Mal präsentierte er seine neue Freundin der Öffentlichkeit, wie bild.de berichtet.

Oliver Pochers neue Freundin: Sie ist Model

Den beiden strahlen vor der Kamera um die Wette - man sieht ihnen das Liebesglück förmlich an. Bei der Schönheit an Oliver Pochers Seite handelt es sich um das 24-jährige Model Amira Aly aus Köln. Damit sie ist deutlich jünger - 16 Jahre beträgt der Altersunterschied.

