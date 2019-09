„Ein Maniac im Bett“: Überfordert Nicole Kidman ihren Ehemann? Insider verrät intimste Details

„Appetit“ soll zu groß sein

+ © picture alliance / dpa / Paul Buck Nicole Kidman hat engeblich zu viel „Appetit“. © picture alliance / dpa / Paul Buck

„Er hat sie nett gebeten, es ruhiger angehen zu lassen“, verrät ein Insider über das Privatleben von Nicole Kidman und Keith Urban. Ihr „Appetit“ soll zu groß sein.

New York/USA - Angeblich schlittert die 13 Jahre alte Ehe zwischen Nicole Kidman und Keith Urban in eine Krise. Und das aus einem kuriosen Grund. Ein Bekannter will erfahren haben, dass die Schauspiel-Ikone ihren Ehemann mit zu viel Lust überfordert.

Nicole Kidman weckt ihren Mann wohl mitten in der Nacht - „für etwas Spaß“

„Sie taucht mit sexy Unterwäsche auf, wenn er kaputt ist“, zitiert das OK!-Magazin, „und sie hat kein Problem damit, ihn mitten in der Nacht aufzuwecken für etwas Spaß“, heißt es weiter.

„Nicoles Appetit auf Sex ist in den vergangenen Jahren stärker geworden - und es macht ihren Ehemann fertig“, gibt er weiter Preis. Dass Keith Urban mit der Lust seiner Gattin nicht mithalten kann, soll dabei sogar zu handfesten Eheproblemen geführt haben.

Keith Urban soll Nicole Kidman um weniger gebeten haben - das führte zur Krise

„Er hat sie nett gebeten, es ruhiger angehen zu lassen, was nur zu mehr Anspannung geführt hat“, erläutert der nicht namentlich genannte Insider, „denn sie denkt, er findet sie nicht mehr attraktiv.“

Ein heikles Thema, denn angeblich soll Nicole Kidman mit ihren häufigen Annäherung darauf abzielen, ihren Mann von etwaigen Seitensprüngen fernzuhalten. „Sie ist ein Maniac im Bett, aber ein Braniac in ihrem Kopf“, wirft ihr die Quelle vor. Seit sie im Jahr 2016 wegen einer Tournee lange voneinander getrennt waren, soll sie ihm nun nicht mehr von der Seite weichen und auf jeder Tour begleiten.

Hoffen wir für das Promi-Paar, dass sich die Gerüchte im ihre Ehekrise ebenso in Wohlgefallen auflösen wie die um Prinz Harry und seine Meghan. Es wurde gar eine Scheidung vermutet, doch nun verzückt das royale Pärchen zusammen mit Sohn Archie auf ihrer Afrika-Reise nicht nur die Queen.

mb