Hat er oder hat er nicht?

Auf seiner digitalen Visitenkarte ist Peter Klein verdächtig porenfrei und wirkt geradezu lächerlich weichgezeichnet. Trotzdem besteht er darauf, dass das Foto nicht bearbeitet wurde. Seine Fans macht das stinksauer.

Mallorca – Dass bei manchen Instagram-Fotos die ein oder eine Falte wegradiert wird und Poren quasi nicht existent sind, ist nichts Neues. Peter Klein (55) will seine Fans mit seinem neuen Foto jetzt aber wissen lassen, dass er kein Photoshop nötig hat. Seine Follower kaufen ihm das allerdings nicht ab und so geht die eigentliche Neuigkeit, dass er ein neues Management hat, völlig unter.

Peter Klein kündigt neues Management an – Doch Fans lachen über sein neues Instagrambild

Peter Klein war die letzten Tage nicht auf Mallorca, sondern stattete dem regnerischen Berlin einen Besuch ab. Da kochte die Gerüchteküche natürlich hoch. Denn wer hat zufällig auch eine Wohnung in der Bundeshauptstadt? Richtig, Yvonne Woelke (41). Doch, wie er jetzt klarstellt, war er rein beruflich in Berlin. Um seinen Traum als Musiker ein Stückchen näherzukommen, hat Peter Klein jetzt nämlich ein Management.

„Hier ist also der Grund, warum ich mich in Berlin aufgehalten habe“, schreibt Peter Klein unter sein neusten Instagram-Bild. „Ich kann aber mitteilen, dass die Gespräche erfolgreich waren“, heißt es weiter. Der Ex von Iris Klein hat nun ein offizielles Management. Gefolgt wird die frohe Botschaft natürlich von ein paar Hashtags: #kannlosgehen #ready #keinphotoshop. Doch gerade der letzte Hashtag sorgt bei Fans für hitzige Diskussionen – und für reichlich Gelächter.

„Nicht dein ernst“: Fans diskutieren Peter Kleins neustes Instagramfoto – Hat er hier gepfuscht?

Auch, wenn Peter Klein darauf hinweist, dass sein neustes Instagram-Foto nicht gephotoshoppt ist, sind seine Fans sich sicher, dass es das doch ist. Anstatt sich mit ihm über sein neues Management zu freuen, ist der Hashtag das Top-Thema in den Kommentaren.

+ Kommentare unter Peter Klein neusten Instagrambild: War hier Photoshop am Werk oder nicht? Fans sind sich einig. © Instagram/peterklein_official

„Hashtag Kein Photoshop alles klar“, kommentiert ein genervter Fan. „Sorry, aber #keinphotoshop ist jetzt echt nicht dein Ernst?“, fragt ein anderer Instagram-Nutzer sarkastisch. „Der ist peinlich. Cosimo 2.0“, „Hast du Yvonnes Filter benutzt?“, oder „Das Promotionbild weicht stark von der Realität ab“ sind andere Kommentare. Ein Fan ist sich sicher, dass Peter Klein den Hashtag mit voller Absicht gesetzt hat und schreibt: „Als ob das keine Ironie war“. Ob bei dem Bild der digitale Pinsel nachgeholfen hat oder nicht, weiß wohl nur Peter Klein. Dazu geäußert hat er sich noch nicht.

Apropos Peter und Iris Klein: Lange bevor ihre Ehe wegen seiner vermeintlichen Liaison mit Yvonne Woelke in die Brüche ging, wollten Peter und Iris Klein im Musikbusiness durchstarten - als Schlagerduo. Verwendete Quellen: Instagram/peterklein_official

Rubriklistenbild: © Instagram/peterklein_official