Neuer Look? Selena Gomez schockt Fans mit Instagram-Foto

„So lustig“

Los Angeles - Wie leicht man Fans doch schocken kann! Selena Gomez sorgte bei Instagram für Wirbel bei ihren Anhängern - doch die kollektive Schnappatmung erwies sich als unbegründet.

Schnipp schnapp, Haare ab! Die lange Mähne von Selena Gomez war lange Zeit ihr Markenzeichen. Am Dienstag aber sah es so aus, als hätte der US-Star sich plötzlich davon getrennt. Bei Instagram postete die 24-Jährige ein Foto, das sie in völlig neuem Look zeigte, mit kurzem Bob.

Ein Beitrag geteilt von Selena Gomez (@selenagomez) am 25. Apr 2017 um 13:00 Uhr

Die Fans zeigten sich gespaltener Meinung: „Liebe es“, schrieb einer. Und es gab ganz viele Komplimente. Doch so mancher zeigte sich geschockt. „Du bist für mich so schön, aber du siehst mit langen Haaren besser aus.“

Die Schnappatmung konnten die Anhänger aber bald wieder einstellen. Denn die Sängerin, Schauspielerin und frischgebackene TV-Hit-Produzentin hat alle nur veräppelt!

Es war nur eine Perücke. „Das war so lustig“, sagte Gomez zu Extra TV. „Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und ein Foto gepostet, weil ich das Bild mochte. Offensichtlich dachten die Leute, ich hätte meine Haare abgeschnitten, aber es ist immer noch die selbe Länge.“

Das sah man auch auf der Bühne am Donnerstag in Inglewood, Kalifornien: